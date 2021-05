Xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam tranh vé Vòng loại World Cup 2022 ở đâu?

TPO - Ngày 19/5, Đài Truyền hình Việt nam (VTV) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thế hệ mới (Next Media) đã công bố hợp tác phát sóng Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam.

Đài Truyền hình Việt nam (VTV) và Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) thông báo hợp tác sản xuất và phát sóng các trận đấu thuộc Vòng loại thứ 2 World Cup Qatar 2022 - Bảng G trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Next Media được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chuyển giao quyền khai thác thương quyền các trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam từ năm 2019. Thông tin từ Next Media cho biết, 3 trận đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo ở bảng G, Vòng loại thứ 2 World Cup Qatar 2022 sẽ diễn ra vào các ngày 7/6/ (gặp Indonesia), ngày 11/6 ( gặp ĐT Malaysia), ngày 15/6 (gặp ĐT UAE) sẽ được Next Media, đơn vị sở hữu thương quyền truyền hình, khai thác trên tất cả hạ tầng truyền dẫn như mặt đất, Cab, vệ tinh, IPTV, internet, di động, digital, radio, mạng xã hội, trình chiếu công cộng … VTV và Next Media quyết định hợp tác để phát sóng cả ba trận trên các kênh VTV5, VTV6 HD.

Các kênh VTV sẽ được truyền dẫn nguyên vẹn trên các hạ tầng truyền hình mặt đất, truyền hình cáp, vệ tinh như VTVCab, K+, SCTV, ... Ngoài ra, trận đấu sẽ được tiếp sóng trên các ứng dụng OTT gồm VTVGo, Next Sport, On Sport; các kênh YouTube Fanpage của VFF và Next Media. Với hạ tầng trình chiếu công cộng, Next Media toàn quyền cấp phép cho các đơn vị, nhãn hàng phù hợp (căn cứ trên diễn biến thực tế của dịch COVID-19).

Đại diện Next Media, Tổng giám đốc Nguyễn Trung Kiên phát biểu: “Là đơn vị sở hữu bản quyền và thương quyền các trận đấu của ĐTQG, khi hợp tác với Đài truyền hình Việt Nam, Next Media rất tự tin với uy tín, thế mạnh và độ phủ sóng của Đài truyền hình quốc gia, ba trận đấu của ĐT Việt Nam tại UAE sẽ được người hâm mộ bóng đá trên cả nước đón nhận và thưởng thức trọn vẹn. Tiếp nối thành công của các đội tuyển quốc gia trong những năm gần đây, chúng tôi rất kỳ vọng HLV Park Hang Seo cùng các học trò sẽ tạo nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam bằng việc góp mặt ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022”.



Nhà báo Phan Ngọc Tiến, Trưởng ban sản xuất các chương trình Thể thao VTV chia sẻ, đài Truyền hình Việt Nam luôn đồng hành cùng Đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu lớn trong khu vực, châu lục trong suốt những năm qua.

"Mỗi khi thực hiện các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam ở bất kỳ đấu trường nào, những người làm thể thao VTV đều cảm thấy rất hứng khởi, được chia sẻ những hình ảnh, cảm xúc, tinh thần thi đấu kiên cường của đội tuyển ở mỗi trận đấu. Hình ảnh đội tuyển Việt Nam mỗi khi phát sóng trên VTV luôn có sức lan tỏa rất lớn tới người hâm mộ trên cả nước. Vì vậy, việc tuyên truyền và đồng hành cùng đội tuyển cũng là tình yêu, trách nhiệm của VTV với đội tuyển Việt Nam và Bóng đá Việt Nam"-nhà báo Phan Ngọc Tiến cho biết.