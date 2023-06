Xem trực tiếp bán kết Roland Garros 2023 Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic trên kênh nào, ở đâu?

TPO - Xem trực tiếp quần vợt Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic, bán kết Roland Garros 2023 lúc 19h45 hôm nay 9/6 trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh xem màn so tài đỉnh cao giữa Carlos Alcaraz và Novak Djokovic.

Thông tin trước trận đấu Roland Garros 2023

Tối nay, Carlos Alcaraz và Novak Djokovic sẽ gặp nhau tại bán kết đơn nam Roland Garros 2023. Đây được xem là trận chung kết sớm của giải, và là màn so tài giữa hai thế hệ. Sau khi Rafael Nadal rút lui vì chấn thương, Alcaraz chính là đối thủ lớn nhất của Djokovic trên con đường chinh phục kỷ lục ở Grand Slam trên đất Pháp.

Trong năm 2023, Alcaraz cũng là người tranh chấp quyết liệt nhất với Djokovic trên ngôi đầu bảng xếp hạng thế giới ATP. Hai tay vợt này đã có tổng cộng 4 lần “soán ngôi” nhau.

Trước Roland Garros 2023, Alcaraz đã giành vị trí số 1 đầy thuyết phục và được xếp hạt giống số 1. Trong khi đó, Djokovic rơi xuống hạng 3 thế giới với gần 1.000 điểm kém hơn đối thủ trẻ tuổi này. Tuy nhiên, tay vợt 36 tuổi người Serbia nhiều lần cho thấy anh không quá coi trọng điều này. Mục tiêu quan trọng nhất của Djokovic vẫn là các danh hiệu cùng kỷ lục giành Grand Slam nhiều nhất lịch sử.

Ở trận đấu tối nay, Djokovic được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm dày dặn. Ngược lại, Alcaraz có lợi thế sức trẻ cũng như mặt sân đất nện sở trường. Trong quá khứ, 2 tay vợt hàng đầu này mới gặp nhau đúng 1 lần ở vòng bán kết Madrid Master 2022. Khi đó, Alcaraz gây sốc khi ngược dòng đánh bại đàn anh với tỷ số 2-1, 6-7(5), 7-5, 7-6(5).

Xem trực tiếp Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic trên kênh nào, ở đâu?

Trận Bán kết đơn nam Roland Garros 2023: Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic, dự kiến diễn ra vào lúc 19h45 ngày 9/6 và được phát trực tiếp duy nhất trên On Sports News. Để xem trận đấu, bạn cần có thuê bao VTVCab hoặc tài khoản VIP ứng dụng ON Plus.