Xe tải tông 3 ô tô rồi lật nghiêng trên đèo Mimosa

TPO - Xe tải lao như bay trên đèo Mimosa (Lâm Đồng) gây tai nạn liên hoàn với 3 ô tô khác rồi lật nghiêng. Cả 4 chiếc xe đều hư hỏng nặng, 2 người bị thương nhẹ, giao thông trên đèo bị ách tắc.

Khoảng 12h50 ngày 3/3, ô tô tải biển số 51C-480.30 do ông Trương Trung Quý (49 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển lưu thông trên đèo Mimosa, hướng từ TP Đà Lạt đi huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Khi đến con dốc và cũng là khúc cua tại Km 277+900 (đoạn giữa đèo Mimosa), bất ngờ lao nhanh về phía trước, tông vào xe taxi Quốc Tế biển số 79A-097.94 do anh Trương Văn Tâm (29 tuổi) điều khiển lưu thông cùng chiều, khiến taxi văng xuống mương bên đường.

Tiếp đó, xe tải húc chiếc ô tô con biển số 49A-554.99 do chị Phạm Thị Phương Hoa (26 tuổi, TP Đà Lạt) điều khiển lưu thông cùng chiều, phía trước xe taxi.

Chưa hết, xe tải văng qua làn đối diện tông vào xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 49A-459.80 do anh Nguyễn Hoàng Ẩn (32 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Sau khi gây tai nạn liên hoàn, xe tải lao qua phía trái đường, văng xuống khu nhà kính bên đường rồi lật nghiêng.

Vụ tai nạn này khiến 2 nạn nhân bị thương nhẹ, 4 chiếc ô tô hư hỏng nặng, có xe bị biến dạng. Mặt khác, giao thông qua đèo bị tắc cục bộ trong hơn 1 tiếng đồng hồ.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP Đà Lạt và Công an phường 10 nhanh chóng có mặt, phân luồng, điều tiết giao thông, ghi nhận hiện trường để điều tra xử lý vụ việc; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ.

Lực lượng công an cũng lấy mẫu test nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe tải để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đáng lưu ý, sau khi đèo Prenn đóng cửa để nâng cấp mở rộng, phần lớn phương tiện ra vào TP Đà Lạt chuyển hướng lưu thông theo đèo Mimosa khiến lưu lượng xe cộ tăng cao. Trong khi đó, mặt đường ở khu vực xảy ra tai nạn đã xuống cấp nghiêm trọng, chuẩn bị được sửa chữa.