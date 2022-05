Xe máy ‘bốc hơi’ bánh trước sau 10 phút dựng trong rừng dương ven biển

Ngày 3/5, Công an phường Thuận An (TP Huế) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế) tiến hành xác minh thông tin vụ việc kẻ gian tháo trộm bánh trước xe gắn máy của một người đàn ông đi câu cá ven biển Thuận An.

Bánh trước chiếc xe bị tháo trộm sau gần 10 phút chủ xe rời đi câu cá. Ảnh: MXH

Trước đó, một người đàn ông trú tại TP Huế điều khiển xe gắn máy đến khu vực rừng dương phòng hộ sát bờ kè cửa biển Thuận An (phường Thuận An, Huế). Người này sau đó dựng xe trong rừng để ra bờ kè câu cá.

Sau khoảng 10 phút quay lại, người câu cá phát hiện bánh xe phía trước đã “bốc hơi”. Dù mất bánh trước, nhưng thân xe vẫn được dựng ngay ngắn ở vị trí cũ.

Người đàn ông câu cá sau đó thuê xe ba gác chở xe gắn máy mất bánh về nhà, không trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Sự việc được phản ánh lên mạng xã hội gây chú ý với dư luận, người dân. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, sự việc về chiếc xe gắn máy dựng trong rừng dương tại Thuận An bị kẻ gian tháo mất bánh lại được đăng tải trên mạng xã hội, với mục đích cảnh báo kẻ gian, thu hút nhiều bình luận, chia sẻ.

Đến ngày 3/5, công an đã mời chủ nhân của phương tiện bị kẻ gian tháo trộm bánh đến trụ sở để ghi nhận sự việc, nắm thông tin phục vụ công tác điều tra.