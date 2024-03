Xe điện VinFast khuynh đảo tại giải thưởng 'Xe của năm', ẵm trọn 5 giải thưởng

Lễ công bố kết quả Xe của năm 2024 đã trở thành sân khấu của các dòng xe điện VinFast khi lần lượt các mẫu ô tô điện của hãng được vinh danh ở hạng mục cao nhất.

Liên tiếp giành 5 giải thưởng lớn

Trong buổi lễ tổ chức tối 29/3, loạt xe điện của VinFast liên tiếp được xướng tên trong các hạng mục. Đáng chú ý là VinFast VF5 Plus với cú đúp giải thưởng Xe hiệu quả kinh tế tốt nhất 2024 và về Nhất trong phân khúc Xe dưới 500 triệu đồng.

VF 6 cũng là tâm điểm nóng không kém khi cả 2 phiên bản của mẫu SUV hạng B của VinFast đều ẵm giải Nhất. Trong khi VinFast VF 6 Base được vinh danh là xe tốt nhất phân khúc Xe gầm cao từ 500 - 750 triệu đồng thì VinFast VF 6 Plus về nhất phân khúc Xe gầm cao 750 triệu - 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VinFast VF 9 Plus Pin CATL là mẫu xe số 1 trong phân khúc Xe gầm cao 1,5 tỷ - 2 tỷ đồng.

Kết quả được lựa chọn qua 3 vòng từ cộng đồng người dùng và giới chuyên môn tuyển chọn dựa trên bộ 8 tiêu chí, bao gồm: Thiết kế ngoại thất; thiết kế và vật liệu nội thất; hiệu suất và cảm giác lái; an toàn; hiệu quả và năng lượng môi trường; tổng chi phí sở hữu; thoải mái và tiện ích; đổi mới và sáng tạo.

Giới quan sát đánh giá, các mẫu ô tô điện VinFast đã chứng tỏ những ưu điểm vượt trội ở cả 8 tiêu chí quan trọng so với các đối thủ xe xăng để được vinh danh là Xe của năm.

Cú đúp xứng đáng cho VF 5 Plus

Với VinFast VF 5 Plus, theo ban giám khảo, dù có mức giá dưới 500 triệu đồng, mẫu SUV hạng A của VinFast vượt trội so với các mẫu xe cùng phân khúc với không gian rộng rãi cùng động cơ mạnh mẽ nhất phân khúc (134 mã lực, 135 Nm). Ngoài ra, VF 5 Plus cũng được trang bị loạt trang bị an toàn, thông minh hơn các mẫu xe xăng trong phân khúc như Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Giám sát áp suất lốp, Giám sát hành trình… Đó là lý do VF 5 Plus đã nhận được bình chọn áp đảo từ cả cộng động người dùng và ban giám khảo cho phân khúc Xe dưới 500 triệu đồng.

Với giải thưởng thứ 2 “Xe hiệu quả kinh tế tốt nhất 2024”, VF 5 cũng xuất sắc vượt qua các đối thủ là Hyundai Custin 2.0T-GDi cao cấp, Hyundai Venue 1.0 T-GDi đặc Biệt, Toyota Innova Cross HEV. Theo đại diện ban giám khảo, hiệu quả kinh tế được tính trên tổng hợp chi phí từ mua xe, sử dụng tới bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa. Với tỷ lệ bình chọn áp đảo (62,9% số phiếu bình chọn từ hội đồng giám khảo), VF 5 Plus bỏ xa các đối thủ xe xăng nếu so sánh về hiệu quả kinh tế.

Theo nhiều chủ xe điện, đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng bởi thực tế, chi phí năng lượng với VF 5 Plus chỉ tương đương một chiếc xe tay ga. Ngoài ra, chi phí bảo hành bảo dưỡng của VF 5 Plus cũng nổi tiếng là siêu tiết kiệm và chỉ bằng một phần nhỏ so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

VF 6, VF 9 và sự vượt trội của xe điện VinFast

Trong phân khúc cao hơn, hai bản VinFast VF 6 Base và Plus “chất từ gỗ đến nước sơn” đã thống trị phân khúc xe gầm cao từ 500 triệu - 1 tỷ đồng.

Theo giới quan sát, trong phân khúc B-SUV, VF 6 nắm lợi thế với nền tảng động cơ 210 mã lực, 350 Nm - gấp đối so với phân khúc. Nhờ vậy, VF 6 mang lại cảm giác lái hứng khởi, tăng tốc mượt mà không một dòng xe xăng nào trong tầm giá có được.

Trong khi ấy, ở phân khúc Xe gầm cao 1,5 tỷ - 2 tỷ đồng, VF 9 được “chấm điểm” cao nhất. Đại diện ban giám khảo cho rằng, một trong những điểm thuyết phục trên VF 9 là động cơ 402 mã lực, mô men xoắn cực đại 620 Nm, mang tới khả năng tăng tốc ấn tượng, mượt mà của mẫu E-SUV của VinFast. Ngoài ra, chủ nhân VF 9 còn được trải nghiệm hàng loạt tính năng hỗ trợ lái thông minh giúp mọi hành trình đều an toàn và nhàn nhã.

Nhìn lại kết quả cuộc thi, trên nhiều diễn đàn, cộng đồng người dùng khẳng định, chiến thắng của dàn xe điện VinFast là hoàn toàn xứng đáng. Ngoài chất lượng xe đã được khẳng định, nhiều khách hàng còn đánh giá cao khả năng dễ tiếp cận của xe điện VinFast với nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ của hãng xe Việt.

Đơn cử, mới đây, trong chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” lần 2, VinFast đưa ra gói trả góp “3 nhất” trên thị trường: Thời hạn cho vay dài nhất – tối đa 8 năm; giá trị vay cao nhất - 70% giá xe và lãi suất thấp nhất - 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối. Chương trình đã mang đến cơ hội cho đông đảo gia đình Việt có thể sở hữu các dòng ô tô điện chất lượng với 5,29 triệu đồng/tháng.

Với sự công nhận từ cộng đồng người tiêu dùng, giới chuyên gia cũng như các chính sách thiết thực, xe điện VinFast theo đánh giá đang có cơ hội lớn phủ sóng rộng rãi trong thời gian tới.

“Xe của năm” (Car of the Year) là chương trình bình chọn xe có quy mô toàn quốc, được tổ chức từ 2021 bởi hai cộng đồng người dùng xe hơi lớn nhất Việt Nam là Otofun và OtoSaiGon. Chương trình không chỉ tôn vinh những mẫu xe xuất sắc nhất mỗi năm, mà còn phản ánh và thúc đẩy sự tiến bộ trong thiết kế, công nghệ, an toàn, hiệu suất, và bảo vệ môi trường.