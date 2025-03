Xe container lao vào dải phân cách, gây tai nạn liên hoàn ở Bình Dương

TPO - Chiếc xe container đang lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (Bình Dương) thì bị mất lái, lao vào dải phân cách. Một cột đèn chiếu sáng bị container tông trúng rơi sang làn đường ngược lại khiến 2 ô tô khác không kịp xử lý tông vào nhau.

Sáng 15/3, Công an tỉnh Bình Dương đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, xe container mang biển số tỉnh Đồng Nai lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ TP Dĩ An đi TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).

Khi xe lưu thông đến đoạn ngã tư giao với đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An), giáp ranh với phường Tân Bình (TP Dĩ An) thì bị mất lái, tông vào dải phân cách và cột đèn chiếu sáng.

Vụ tai nạn khiến một đoạn dải phân cách bị húc đổ, cột đèn chiếu sáng rơi sang làn đường ngược lại khiến 2 ô tô khác không kịp xử lý tông vào nhau. Hai chiếc ô tô 7 chỗ chỉ va chạm nhẹ nên tự thương lượng và di chuyển phương tiện ra khỏi khu vực, tránh ùn tắc giao thông.

Tại hiện trường, đầu xe container hư hỏng nặng, dầu nhớt chảy ra đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an cơ sở đã đến hiện trường phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn: