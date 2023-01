Xe bồn chở dầu lật nhào trên đèo Hải Vân, tài xế mắc kẹt trong cabin

TPO - Một xe bồn chở dầu mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Trị khi lưu thông trên đèo Hải Vân theo hướng Đà Nẵng - Huế đã bị lật khiến nhiên liệu tràn ra đường, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Chiều 13/1, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh TT-Huế phối hợp CSGT, Công an huyện Phú Lộc, Công an thị trấn Lăng Cô cùng lực lượng chức năng của đơn vị quản lý hầm Hải Vân tổ chức cứu hộ, cứu nạn thành công tài xế bị mắc kẹt trong cabin sau khi xe bồn chở dầu do người này điều khiển bị lật trên đường đèo Hải Vân đoạn qua địa phận tỉnh TT-Huế.

Trước đó, khoảng 13h50 cùng ngày, Trung tâm điều hành hầm đường bộ Hải Vân nhận thông tin về vụ xe bồn chở dầu bị lật trên tuyến đường đèo Hải Vân. Ngay khi nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến đường đã cử lực lượng cứu hộ cứu nạn, chữa cháy và nhân viên y tế cứu thương đến hiện trường trực tiếp cứu người và đảm bảo giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn.

Lực lượng chức năng thuộc Cảnh sát PCCC và CNCH, CSGT Công an tỉnh TT-Huế, Công an huyện Phú Lộc và Công an thị trấn Lăng Cô cũng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra tai nạn.

Tại hiện trường, xe bồn BKS 74H-000.71 khi di chuyển theo hướng Đà Nẵng - Huế đã bị lật trái tuyến gây tràn nhiên liệu và tài xế bị mắc kẹt trong cabin.

Các lực lượng đã khẩn trương triển khai phương án tổ chức cứu nạn. Sau 30 phút, lực lượng chức năng đã mở được cabin, đưa nạn nhân khỏi vị trí mắc kẹt, tiến hành sơ cứu ban đầu.

Nạn nhân sau đó được chuyển cấp cứu tại bệnh viện ở TP Đà Nẵng, danh tính tài xế gặp nạn vẫn chưa được xác định.

Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện, lực lượng chức năng thuộc đơn vị quản lý hầm Hải Vân đã xịt rửa mặt đường, bổ sung thêm cát vào các vị trí có vết dầu loang, phòng tránh gây nguy hiểm cho xe cộ qua lại.