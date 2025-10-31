Xây dựng tương lai bền vững từ nội lực vững mạnh

Được thành lập vào năm 1966 và có trụ sở chính tại St. Petersburg, bang Florida, Hoa Kỳ, Jabil là tập đoàn hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp kỹ thuật, chuỗi cung ứng và sản xuất.

Với hơn 140.000 nhân viên tại hơn 100 nhà máy trên toàn thế giới, Jabil hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và đóng góp tích cực vào các thách thức môi trường và xã hội toàn cầu. Tập thể Jabil luôn nỗ lực xây dựng các quy trình bền vững nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường, thúc đẩy sự phát triển của các cộng đồng đa dạng và năng động trên khắp thế giới.

Tại Jabil, phát triển bền vững là sự tích hợp giữa sức khỏe môi trường, trách nhiệm xã hội, quản trị doanh nghiệp và tăng trưởng kinh doanh, nhằm tạo nên những hoạt động kinh doanh phát triển, đa dạng và bền vững cho tập thể nhân viên cũng như các cộng đồng nơi công ty hoạt động, không chỉ cho hiện tại mà còn cho các thế hệ mai sau.

Nhà máy Jabil tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là minh chứng rõ nét cho cam kết của tập đoàn Jabil trong việc xây dựng tương lai bền vững từ bên trong nội bộ. Thành lập từ năm 2007, Jabil tại Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong việc kiến tạo môi trường sống lành mạnh hơn, trao quyền cho cộng đồng địa phương, xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh và bền bỉ.

Trách nhiệm môi trường là trọng tâm trong mọi hoạt động

Xuất phát từ định hướng đó, trách nhiệm môi trường tại Jabil Việt Nam được thể hiện từ những điều căn bản nhất. Nhà máy luôn triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sáng kiến giảm thiểu rác thải và tái sử dụng nước thải nhằm giảm thiểu tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường. Các chiến dịch trồng cây và hoạt động xây dựng không gian làm việc xanh cũng được triển khai thường xuyên, tiêu biểu như chiến dịch “Sống khỏe – Không khói thuốc” nhằm nâng cao nhận thức về việc bỏ thuốc lá; chương trình “Green Road - Con đường Xanh” khuyến khích nhân viên sử dụng phương tiện giao thông công cộng và xe điện; cùng nhiều dự án khác nhằm tăng cường ý thức bảo vệ môi trường trong đội ngũ nhân viên và giảm lượng khí thải CO₂ tại nhà máy. Với những nỗ lực này, năm 2025, Jabil Việt Nam đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân TP.HCM trao tặng Giải thưởng Môi trường TP.HCM, ghi nhận những đóng góp tích cực trong việc xây dựng một tương lai sạch hơn, xanh hơn.

Ông Khánh Nguyễn, Tổng Giám đốc Jabil tại Việt Nam (thứ hai từ phải sang), nhận Giải thưởng Môi trường TP.HCM năm 2025

“Chúng tôi xem phát triển bền vững là sự đầu tư dài hạn. Dù là giảm tiêu thụ năng lượng hay tối ưu hóa việc quản lý chất thải, mỗi nỗ lực của chúng tôi đều góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường và nâng cao hiệu quả vận hành,” ông Khánh Nguyễn, Tổng Giám đốc Jabil tại Việt Nam.

Tạo sự khác biệt bằng những nỗ lực nâng đỡ cộng đồng

Vượt ra ngoài phạm vi nhà máy, Jabil tại Việt Nam hướng đến việc tạo ra tác động xã hội lâu dài. Thông qua nền tảng gắn kết cộng đồng Jabil Cares, tập thể nhân viên Jabil Việt Nam thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện và từ thiện trong suốt cả năm. Jabil Việt Nam cũng đóng góp vào mục tiêu toàn cầu 500.000 giờ tình nguyện mỗi năm của Jabil cho các cộng đồng địa phương, tổ chức các hội thảo định hướng nghề nghiệp nhằm truyền cảm hứng và đồng hành cùng thế hệ trẻ.

“Chúng tôi rất tự hào khi chứng kiến nỗ lực của tất cả nhân viên không chỉ trong công việc để mang đến giá trị vượt trội dành cho khách hàng, mà họ còn nhiệt huyết chung tay đóng góp cho cộng đồng và chủ động phát triển bản thân. Có thể nói, văn hóa làm việc hướng đến mục tiêu chung và không ngừng cải tiến đã tạo nên bản sắc riêng, làm nên giá trị khác biệt của Jabil tại Việt Nam”, ông Tín Phùng, Giám đốc Kinh doanh Cấp cao của Jabil tại Việt Nam chia sẻ.

Tín Phùng, Giám đốc Kinh doanh của Jabil tại Việt Nam (hàng đầu, thứ năm từ trái sang), cùng các tình nguyện viên Jabil Cares trong một hoạt động vì cộng đồng.

Trao quyền con người, xây dựng tương lai Doanh nghiệp bền vững được xây dựng trên nền tảng của lực lượng lao động bền vững. Tại Jabil Việt Nam, nhân viên được tạo điều kiện phát triển lộ trình nghề nghiệp ở mọi cấp độ, tham gia các chương trình đào tạo và học bổng nội bộ, có kế hoạch phát triển bài bản dành cho nhân tài kỹ thuật. Đặc biệt, công ty chú trọng tạo một môi trường làm việc hòa nhập, nơi phụ nữ được khuyến khích đảm nhận các vị trí lãnh đạo và tất cả nhân viên đều có cơ hội phát triển. Văn hóa “lấy con người làm trung tâm” này đã giúp Jabil Việt Nam được vinh danh là “Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam”, được trao Giải thưởng “Nơi Làm Việc Bền Vững 2025” và lọt vào Top “Những Nơi Làm Việc tốt nhất Châu Á 2025” do HR Asia bình chọn.

“Tại Jabil, phát triển bền vững vừa là trách nhiệm, vừa là chiến lược. Chúng tôi tin rằng thành công của doanh nghiệp nằm ở việc chăm lo tốt cho môi trường, con người và cộng đồng xung quanh. Những thành tựu này chính là minh chứng cho tinh thần và nỗ lực chung của tập thể nhân viên”, ông Hữu Bình, Giám đốc Tài chính Cấp cao tại Jabil Việt Nam chia sẻ.

Nhân viên Jabil tại Việt Nam cùng chung tay trong chiến dịch trồng cây, cam kết đóng góp cho một tương lai bền vững

Khi nhiều ngành công nghiệp trên toàn thế giới tìm cách định nghĩa lại thế nào là “doanh nghiệp có trách nhiệm”, Jabil tại Việt Nam đã chứng minh rằng, một tương lai bền vững bắt đầu từ chính những nội lực bên trong.