Xanh SM triển khai dịch vụ xe 7 chỗ liên tỉnh bằng xe Limo Green

Xanh SM chính thức đưa thêm dòng xe điện 7 chỗ Limo Green vào vận hành dịch vụ xe liên tỉnh, mang đến lựa chọn rộng rãi, tiện nghi cho khách hàng, bên cạnh đội xe Nerio Green đã hoạt động từ đầu năm. Giai đoạn đầu, xe Limo Green sẽ được triển khai trên ba tuyến cố định gồm Hà Nội – phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình); Đà Nẵng – Huế; phường Sài Gòn, phường Bến Thành – phường Bà Rịa – phường Vũng Tàu (TP HCM).

Từ phản hồi tích cực về trải nghiệm của người dùng tại Hà Nội và TP HCM, Xanh SM quyết định đưa Limo Green vào khai thác dịch vụ xe liên tỉnh. Ưu điểm của dòng xe này là khoang xe rộng, đủ chỗ cho tối đa sáu hành khách, thiết kế hiện đại cùng khả năng vận hành êm và không tiếng ồn.

Dòng xe điện 7 chỗ Limo Green vào vận hành dịch vụ Xanh SM Liên tỉnh

Với 3 tuyến cố định Hà Nội – phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình); Đà Nẵng – Huế; phường Sài Gòn, phường Bến Thành – phường Bà Rịa – phường Vũng Tàu (TP HCM), khách hàng có thể lựa chọn thuê trọn chuyến với mức giá lần lượt là: 1.110.000 đồng, 830.000 đồng và 980.000 đồng.

Ngoài ra, hành khách có thể lựa chọn ghép chuyến để tối ưu chi phí với giá vé lượt là: Hà Nội – phường Nam Định (140.000 đồng/khách); Đà Nẵng – Huế (150.000 đồng/khách); phường Sài Gòn, phường Bến Thành – phường Bà Rịa – phường Vũng Tàu (180.000 đồng/khách). Khách có nhu cầu đón trả trong bán kính 5km có thể lựa chọn gói có giá từ 200.000­ - 260.000 đồng/khách.

Khách đặt vé trước tối thiểu một ngày được hưởng ưu đãi 10%. Khách mua vé khứ hồi được hưởng ưu đãi 10% cho chiều về. Các ưu đãi không áp dụng đồng thời.

Dịch vụ được Xanh SM vận hành từ 4h00 đến 21h00 hàng ngày với tần suất 60 phút/chuyến. Người dùng có thể đặt trước tối thiểu 30 phút qua ứng dụng Xanh SM hoặc tổng đài 1900 2088. Trước giờ khởi hành, tổng đài sẽ liên hệ xác nhận và phối hợp cùng tài xế để bảo đảm thời gian đón khách. Trên xe có sẵn nước uống, khăn ướt, kẹo ngậm, túi nôn và Wi-Fi để hỗ trợ hành khách trong suốt hành trình.

Dịch vụ mới của Xanh SM là tin vui với nhiều hành khách. Anh Đình Quân, sống tại Ba Đình (Hà Nội), là một trong những khách hàng đầu tiên trải nghiệm dịch vụ xe liên tỉnh của Xanh SM với Limo Green, trong chuyến đi Nam Định cuối tuần qua. Anh chia sẻ sự hài lòng và ấn tượng khi được trải nghiệm dòng xe mới này. “Lên xuống xe thuận tiện, chỗ ngồi có thể duỗi chân thoải mái. Trẻ nhỏ thì hầu như không bị mệt nhờ xe chạy êm và thoáng. Cả chuyến đi nhẹ nhàng như ngồi trong phòng khách”, anh nói. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi cũng chia sẻ sự thích thú với các chuyến đi liên tỉnh của Limo Green bởi sự ổn định và yên tĩnh, mang lại cảm giác thoải mái trong suốt hành trình.

Chất lượng phục vụ của đội ngũ Bác Tài Xanh cũng là điểm cộng được nhiều hành khách dành lời khen. Theo nhiều khách hàng, các bác tài của Limo Green không chỉ vận hành êm ái, hiểu rõ về xe điện, kỹ năng lái xe tốt mà còn giao tiếp thân thiện và hỗ trợ khách hàng nhiệt tình trong suốt chuyến đi

“Khoang xe sạch sẽ, bác tài chủ động hỗ trợ hành lý và chạy xe chuẩn mực giúp tôi thấy yên tâm hơn ở những hành trình kéo dài hàng giờ. Cảm nhận chung là ‘tinh tươm và cẩn thận’ hơn so với các dịch vụ tôi từng sử dụng”, anh Trịnh Văn Mỹ, một hành khách quê tại Huế chia sẻ.

Limo Green với khoang xe rộng, đủ chỗ cho tối đa sáu hành khách

Việc đưa Limo Green vào dịch vụ xe liên tỉnh giúp hoàn thiện tiêu chuẩn trải nghiệm của Xanh SM trên nhiều loại hình di chuyển khác nhau. Khi xe điện xuất hiện ở cả các tuyến nội đô lẫn liên tỉnh, hành khách có thêm lựa chọn thân thiện với môi trường và phù hợp với thói quen di chuyển hiện đại, gián tiếp góp phần giảm phát thải và thúc đẩy xu hướng giao thông bền vững tại nhiều địa phương.

Về dịch vụ taxi, theo kế hoạch, sau Hà Nội và TP HCM, Xanh SM dự kiến sẽ mở rộng các dịch vụ đưa đón bằng xe Limo Green tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.