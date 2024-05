Xander Schauffele lập kỷ lục PGA Championship với vòng đấu 62 gậy

TPO - Xander Schauffele có màn trình diễn xuất sắc với vòng đấu 62 gậy trong ngày khai màn giải PGA Championship 2024.

Tay golf số 3 thế giới đã thực hiện vòng đấu bogey-free, ghi được tới 9 birdie trên sân Valhalla Golf Club, để hoàn thành ngày thi đấu đầu tiên với 62 gậy (-9), qua đó vươn lên dẫn đầu sau vòng 1 PGA Championship 2024.

“Đó là một khởi đầu tuyệt vời cho một giải đấu lớn. Một vòng đấu rõ ràng sẽ luôn có những cú đánh mà bạn sẽ mắc lỗi hoặc những cú chip bóng mà bạn cảm thấy mình vẫn còn có thể đánh tốt hơn, nhưng tôi rất hài lòng với cách mình chơi hôm nay”, Schauffele nói sau màn trình diễn tuyệt vời.

Điểm số (-9) của tay golf người Mỹ là kỷ lục sân Valhalla Golf Club và cũng là kỷ lục về vòng đấu có điểm số thấp nhất trong lịch sử 106 lần tổ chức của PGA Championship.

Trong lịch sử tổ chức của cả 4 giải major (The Masters, US Open, The Open Championship và PGA Championship) mới chỉ có 4 tay golf có vòng đấu đạt 62 gậy. Hai trong số những màn trình diễn đỉnh cao này thuộc về Schauffele.

Lần đầu tiên Schauffele có được thành tích này (62 gậy) là ở US Open 2023, cũng trong ngày mở màn ở giải đấu trên sân Los Angeles Country Club. Anh đã san bằng kỷ lục giải chỉ chưa đầy 30 phút, sau khi tay vợt đồng hương Rickie Fowler thiết lập kỷ lục mới. Golfer người Nam Phi Branden Grace là người đầu tiên đánh 62 gậy trong một giải major, tại vòng 3 của The Open 2017.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là không một golfer nào trong số ba người lập nên chiến công lịch sử kể trên kết thúc giải đấu với chức vô địch. Một “cái dớp” mà Schauffele phải cố gắng xoá bỏ trong hành trình theo đuổi danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Tay golf 30 tuổi có 7 chiến thắng trên PGA Tour, 12 lần lọt top 10 các giải major, nhưng vẫn nằm trong số những “tay golf xuất sắc nhất thời điểm hiện tại” chưa từng vô địch major. Thành tích tốt nhất của Schauffele là hai lần giành ngôi Á quân ở The Masters 2019 và The Open Championship 2018.

Kết thúc vòng 1 PGA Championship 2024, Xander Schauffele đang có lợi thế 3 gậy dẫn trước so với ba đồng hương người Mỹ xếp sau là Tony Finau, Sahith Theegala và Mark Hubbard, với cùng vòng đấu 65 gậy (-6). Rory McIlroy đánh 66 gậy (-5), xếp đồng hạng 4 với người đồng đội tại Ryder Cup là Robert MacIntyre.

Đương kim vô địch Brooks Koepka khép lại ngày thi đấu đầu tiên với 67 gậy (-4), tốt hơn hai gậy so với đồng hương người Mỹ Jordan Spieth (-2). Huyền thoại Tiger Woods khởi đầu tốt nhưng những cú putt không chính xác ở các hố cuối khiến anh mở màn giải đấu với 72 gậy (+1).