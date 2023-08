Xác minh người tham gia giao thông bị gãy đốt sống cổ có liên quan đến tổ 141 Hà Nội hay không?

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Phương Văn Quyến, trú tại Tổ dân phố 9 Phú Lãm (phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội) kiến nghị sự việc: Ngày 16/3/2023, khi tham gia giao thông tại ngã 3 Ba La (phường Phú La, Hà Đông), anh Phương Mạnh Hùng (con ông Quyến) ngồi sau xe máy do anh Đặng Văn Đại điều khiển đã bị một người cầm gậy tự chế đánh vào đầu anh Hùng khiến nạn nhân chảy nhiều máu, ngã xuống đường bất tỉnh. Khi đưa vào Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu, anh Hùng được xác định bị chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ số 2… Trước sự việc xảy ra, ông Quyến đề nghị làm rõ vụ gây thương tích trên có liên quan đến thành viên của tổ công tác liên ngành 141 Công an Hà Nội hay không?

Ngày 26/7/2023, Công an thành phố Hà Nội có văn bản (số 6010) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Ngày 22/3/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an quận Hà Đông đã tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn trên từ Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 10 và đơn tố giác tội phạm của anh Đặng Văn Đại có liên quan đến vụ việc theo đơn của ông Phương Văn Quyến. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đang tiến hành xác minh, giải quyết, chưa có kết luận. Ngày 15/6/2023, Công an thành phố hà Nội đã ra Thông báo (số 289/TB-CSGT-CTHC) gửi ông Phương Văn Quyến biết.

2. Đơn của công dân trú tại xã Yên Lư (Yên Dũng, Bắc Giang) tố cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng năm 1997, lãnh đạo huyện Yên Dũng giai đoạn 2009-2012 liên quan đến việc thu hồi đất để cải tạo, nâng cấp đường 284 thuộc địa phận huyện Yên Dũng. Ngày 20/2/2023, UBND tỉnh Bắc Giang có Thông báo số 54 cho biết không thụ lý tố cáo trên, nên các công dân đã khiếu nại Thông báo này. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản trả lời, cho biết: Đối với sự việc trên, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh Bắc Giang kiểm tra, xem xét khiếu nại của công dân về Thông báo 54. Ngày 23/6/2023, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã có báo cáo (số 184) về sự việc trên, qua đó UBND tỉnh Bắc Giang xác định giải quyết tại Thông báo số 54 về việc không thụ lý giải quyết tố cáo của công dân là đúng quy định pháp luật. Công dân tiếp tục tố cáo nhưng không cung cấp được thêm tài liệu, chứng cứ gì khác làm thay đổi bản chất vụ việc nên không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

3. Đơn của ông Lê Thảo và bà Nguyễn Thị Thơ, trú tại số nhà 123, tổ 4, ấp 11 xã Bình Sơn (Long Thành, Đồng Nai) kiến nghị việc gia đình bị thu hồi đất để thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, nhưng việc bồi thường chưa giải quyết thoả đáng. Trước sự việc trên, UBND huyện Long Thành có văn bản hồi âm tới báo Tiền Phong, đồng thời gửi thêm văn bản (số 12564, ngày 22/11/2022 của UBND huyện Long Thành) về sự việc trên. Theo đó, thửa đất mà ông Thảo, chị Lê Thị Ánh Linh (con ông Thảo) hiện đang sử dụng, trên bản đồ thu hồi có diện tích 1.063,9 m2. Thửa đất này nằm trong một phần của thửa đất số 1302 (tờ bản đồ số 4 xã Bình Sơn) đã được UBND huyện Long Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Công Đăng từ năm 2006, và ông Đăng bán cho ông Thảo qua giấy viết tay. Nay tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ bồi thường thửa đất nói trên cho ông Phạm Công Đăng; và ông Đăng đã cam kết sau khi nhận bồi thường sẽ trả lại tiền đối với diện tích 1.063,9 m2 cho ông Thảo, chị Linh; nếu không trả sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Về tài sản trên thửa đất trên, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ bồi thường cho người sử dụng là ông Lê Thảo và chị Lê Thị Ánh Linh.