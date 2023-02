Xác định nguyên nhân 88 người ngộ độc sau khi ăn chè đậu cúng rằm miễn phí

TPO - Chiều 10/2, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, đã xác định được nguyên nhân nhiều người ngộ độc sau khi ăn chè đậu trắng ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh An Giang, nhân dịp rằm tháng Giêng năm 2023, bà N.A.T (44 tuổi, ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) tổ chức nấu và cung cấp miễn phí chè đậu trắng cho những người sống lân cận và người đi đường có nhu cầu sử dụng.

Để nấu chè, bà T. mua 20kg đậu trắng, 8kg nếp, 10kg nước cốt dừa, 24kg đường cát và 20.000 đồng nước tro tàu (chỉ sử dụng một nửa).

Bà T. bắt đầu nấu chè từ khoảng 9h tối ngày 3/2. Số nguyên liệu trên được chia làm 6 mẻ nấu, rồi phối trộn chung lại với nhau và được đựng trong 2 thau bảo quản ở nhiệt độ bình thường.

Khoảng 4 – 6h sáng ngày 4/2, bà T. phân chia chè vào bọc nilon để phát; mỗi bọc khoảng 4 chén (trong cùng 1 bọc, nước cốt dừa được chan trực tiếp vào chè). Quá trình phát chè còn có 6 người khác tự nguyện giúp bà T.

Dữ liệu điều tra từ các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm ghi nhận, người dân bắt đầu nhận chè đậu trắng do bà T. nấu vào khoảng 6h ngày 4/2. Sau khi nhận chè, một số người mang đi cúng, rồi chia nhau ăn trong khoảng thời gian từ trưa cho đến chiều cùng ngày nhưng không được hâm nóng lại trước khi ăn.

Ông Trần Quang Hiền cho biết, kết quả kiểm nghiệm của Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh xác định, nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm trên là do nhiễm khuẩn và độc tố của vi khuẩn. Người tử vong trong vụ việc có bệnh nền tiểu đường và tiền sử một số bệnh khác. Do đó, khi bị nhiễm độc tố làm cho tình trạng nặng thêm. Bệnh nhân tử vong được chẩn đoán do sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa, biến chứng suy đa cơ quan, nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn khác trên tiền sử mắc một số bệnh nền.

“Hiện tại, chúng tôi chỉ kết luận vụ việc ở góc độ chuyên môn ngành Y tế, còn về việc xử lý bà T. như thế nào thì thuộc thẩm quyền của cơ quan công an”, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang thông tin.

Trước đó, vào ngày 4 – 5/2, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tiếp nhận 38 ca bệnh nhập viện tiêu chảy, nôn ói. Ngoài ra, còn có 50 người khác bị ngộ độc nhẹ điều trị tại nhà.

Qua khai thác bệnh nhân và điều tra ngộ độc ghi nhận, các bệnh nhân ngộ độc do ăn chè đậu trắng do bà T. nấu và đem phát miễn phí.

Đến trưa ngày 7/2, sau 3 ngày được chuyển đến điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, một nữ bệnh nhân (63 tuổi, ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) đã tử vong.