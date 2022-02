Xác định được đối tượng dọa bắn máy bay Vietnam Airlines

Nguồn tin cho hay, qua xác minh của lực lượng chức năng Nhật Bản, xác định nghi phạm dọa bắn máy bay Vietnam Airlines là người Nhật Bản. Người này theo dõi thông tin chuyến bay, lịch trình bay đăng công khai trên các trang mạng và gọi điện đe dọa.

Qua điều tra bước đầu, đối tượng này thực hiện một mình, không có động cơ, có biểu hiện thần kinh không bình thường.

Do đó, kết luận bước đầu đưa ra là có việc đe dọa an ninh an toàn hàng không, nhưng không nguy hiểm.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, tới nay nhà chức trách Nhật Bản chưa có văn bản thông báo về kết quả điều tra gửi Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, nên thông tin trên vẫn chưa phải kết quả điều tra chính thức.

Theo nguồn tin, khi nào phía Nhật Bản có thông báo bằng văn bản kết quả điều tra, thông tin này mới được xem là chính thức để nhà chức trách hàng không Việt Nam báo cáo các bộ, ngành liên quan và tổ chức hàng không quốc tế.

Trước đó, ngày 5/1/2022, chuyến bay VN5311 của Vietnam Airlines từ Nhật Bản về Hà Nội chở theo 47 hành khách, sau khi cất cánh khoảng 40 phút, chuẩn bị bay qua vịnh Nhật Bản, chi nhánh của hãng tại Nhật Bản nhận được 1 cuộc gọi dọa bắn hạ khi qua vịnh nếu không quay lại.

Thông tin trên lập tức được báo về trụ sở Vietnam Airlines và hãng hàng không đã báo cáo với nhà chức trách hàng không Việt Nam, Nhật Bản. Cục Hàng không đã báo cáo các cấp thẩm quyền, trao đổi với nhà chức trách Nhật Bản quyết định cho máy bay vòng lại hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Fukuoka (Nhật Bản). Sau khoảng 2 giờ kiểm tra và đánh giá nguy cơ, chuyến bay tiếp tục khởi hành về Hà Nội an toàn.