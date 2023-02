Wink Hotel Danang Riverside - điểm đến hoàn hảo mới tại Đà Nẵng

Tiếp nối những thành công của Wink Hotel Saigon Centre, Wink Hotel Danang Centre, Wink Hotels một lần nữa lại gây ấn tượng cộng đồng khi cho ra mắt Wink Hotel Danang Riverside vào quý 2 năm 2023.

Wink Trần Hưng Đạo nằm trong một khu phức hợp bao gồm khách sạn Wink Hotel Danang Riverside, khu căn hộ dịch vụ có thương hiệu Wink Suites và khu ẩm thực, giải trí. Một khái niệm khác làm nền tảng cho thiết kế và vận hành tại Wink là văn hóa shophouse châu Á với tầng dưới là khu thương mại sầm uất và tầng trên là không gian nghỉ ngơi sang trọng. Khu phức hợp này cao 25 tầng, có tiền sảnh chạy dài 60m, hướng ra sông Hàn.

Khách sạn có 357 phòng bao gồm phòng double, twin, family, đặc biệt bổ sung thêm 2 loại phòng là 2-bed suite và connecting. Ngoài ra, khách sạn còn có ba tầng retails và chức năng khác, kết hợp cùng quán bar đối tác, quán cà phê, nhà hàng, khu làm việc chung, phòng gym và phòng giặt ủi, sảnh Wink Space với chiều dài 60m trên tầng 5 cùng một hồ bơi và quầy bar siêu rộng trên tầng thượng.

Bên cạnh kiểu dáng tươi trẻ và màu sắc trong phong cách thiết kế, Wink Hotel kết hợp cùng studio quốc tế AW2 - nơi tạo nên những kiến trúc bắt mắt như Four Seasons The Nam Hai và Six Senses Côn Đảo, với tông màu nổi bật lấy cảm hứng từ sự đặc sắc của Việt Nam. Bên trong khách sạn, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những “xe đẩy hàng rong”, những chiếc ghế đẩu và ghế dài trong các nhà hàng địa phương cùng xích lô kiểu cũ. Từng đạt giải khách sạn có Kiến trúc Thiết kế Tốt nhất Việt Nam năm 2021 (do International Travel Awards bình chọn), Wink luôn tự hào với những thiết kế của mình.

Đối với những khách thích tiệc tùng, trên tầng thượng là hồ bơi cho phép bạn đắm mình trong làn nước mát với tầm nhìn bao quát toàn thành phố. Kế bên là quầy bar siêu rộng được thiết kế độc đáo cùng những loại cocktail mang phong vị địa phương hết sức hấp dẫn.

Không gian phòng ốc thông minh của Wink được thiết kế để đem lại mọi điều khách hàng cần. Bên cạnh việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như cảm biến nhiệt giúp tắt mở tự động các thiết bị điện, tivi streaming, những bức rèm chắn sáng hoàn toàn kéo cao đến trần nhà với hình vẽ khung cảnh Sài Gòn được thực hiện bởi họa sĩ Richie Fawcett, cửa phòng tắm, hệ thống thông gió tự nhiên trên các vây cửa sổ sắc màu. Giường ngủ cũng là chi tiết được khách sạn đặc biệt chú trọng. Ưu tiên mang đến giấc ngủ thoải mái cho du khách, Wink sử dụng loại nệm cao cấp của các resort đạt chuẩn quốc tế cùng bộ chăn ga làm bằng chất liệu linen đến từ thương hiệu Catherine Denoual.

Wink Riverside có 35 phòng connecting tích hợp khu vực bếp với không gian rộng rãi cho gia đình hoặc nhóm nhỏ từ 4 người, thích hợp cho những cuộc tụ tập hay tận hưởng cuộc sống về đêm tại thành phố biển sôi động nhất Việt Nam trong căn phòng với góc nhìn toàn cảnh tuyệt vời ra bờ sông Hàn. Ngoài ra còn có 70 căn phòng Suite được thiết kế thông minh và tối giản để gia tăng sự tiện ích với chiếc giường ngủ ấm cúng và khu vực bếp rộng rãi được tích hợp sẵn trong phòng, tạo sự thoải mái tuyệt đối nhằm phục vụ cho lối sống thành thị của khách du lịch kiểu mới, thích hợp cho những chuyến đi dài ngày của những tinh thần trẻ trung, những ai ưa khám phá, những tư duy dám nghĩ dám làm, những người đang yêu, những trái tim đam mê thử thách, những cá nhân ưa dịch chuyển.

Wink cũng vinh dự và tự hào khi đạt được chứng chỉ LEED về “Định hướng thiết kế về năng lượng và môi trường”. Định hướng phát triển bền vững với những tòa kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường, Wink đã và đang không ngừng nỗ lực để bảo tồn chất lượng môi trường sống. Ở Wink không còn đồ dùng bằng nhựa dùng một lần, thay vào đó là nước đóng lon được cung cấp ở mỗi phòng, cộng tác với PLASTICPeople để giúp rác thải có một cuộc sống mới, ưu tiên sử dụng vật phẩm tái chế, hạn chế việc in ấn, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng…

Wink Hotel Danang Riverside cũng đóng vai trò như một cộng đồng kết nối du khách đến với những điểm đến tuyệt vời nhất của Đà Nẵng, những nơi ăn uống, mua sắm và trải nghiệm thiết yếu, đặc biệt là sự hợp tác cùng Blush Beach Club với hàng loạt tiện ích như nhà hàng, spa, hồ bơi, lounge... cách Wink Riverside 25 phút đi shuttle bus. Bên cạnh đó Wink còn hợp tác với The Montgomerie Links Golf Club, Danang365 Helicopter Tours. Du khách có thể liên hệ 24/7 với Wink's Guides - đội ngũ cá tính, giàu kiến thức địa phương - trên Whatsapp/Zalo hoặc gặp trực tiếp tại Wink để có được những sự trợ giúp và lời khuyên về những điểm đến thú vị, đáng nhớ bậc nhất tại thành phố.

Với mong muốn tạo nên những điểm nhấn thu hút riêng tại những nơi mà mình đặt chân đến, Wink luôn tỉ mỉ trong từng kiến trúc. Với điểm đến lần này, Wink Hotel Danang Riverside dự kiến khai trương vào ngày 30.03.2023, hứa hẹn sẽ làm mới hành trình khám phá của bạn bằng những trải nghiệm chưa từng có.