"Welcome to Samdal-ri" càng chiếu càng hay, trở thành phim chữa lành của năm 2023

TPO - Bộ phim “Welcome to Samdal-ri” với lần đầu tiên hợp tác của Ji Chang Wook và Shin Hye Sun càng chiếu càng thu hút người xem. Bộ phim hoàn hảo dùng để khép lại năm 2023 và mở ra năm 2024 với nhiều thông điệp ấm áp, chữa lành.

Bộ phim Welcome to Samdal-ri(Chào Mừng Đến Samdal-ri) đang là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc thu hút người xem nhất tháng 12 này. Phim mới lên sóng 4 tập, được đông đảo khán giả nhận xét là càng chiếu càng hay. Bộ phim đánh dấu lần đầu hợp tác của Ji Chang Wook (The Worst of Evil) và Shin Hye Sun (Mr. Queen).

Câu chuyện của Welcome to Samdal-ri xoay quanh “cặp đôi định mệnh” Cho Yong Pil (Ji Chang Wook) và Cho Sam Dal (Shin Hye Sun). Mẹ của cả hai là đôi bạn thân, tình cờ sinh cả hai vào cùng một ngày, như thể định mệnh ngay từ đầu đã buộc họ lại với nhau. Đôi bạn cùng tuổi cứ thế lớn lên bên nhau trên hòn đảo Jeju xinh đẹp, cho đến một ngày một người quyết định bay đi.

Cho Sam Dal nuôi mộng lớn, cô muốn rời khỏi đảo Jeju bé nhỏ để đến Seoul lập nghiệp. Cô trở thành một nhiếp ảnh gia tiếng tăm, danh bạ điện thoại lưu tên các ngôi sao hàng đầu, không chỉ nổi tiếng trong nước mà danh tiếng sẵn sàng tiến ra quốc tế.

Còn Cho Yong Pil ở lại quê nhà, làm công việc dự báo thời tiết tại Cục Khí tượng đảo Jeju. Dù văn phòng ở Seoul nhiều lần mời anh về làm, anh đều từ chối. Bạn bè đoán rằng anh sợ đến Seoul thì sẽ chạm mặt Cho Sam Dal, nhưng có lẽ chỉ đơn giản là vì anh không thích thành phố lớn.

Cuộc đời một lần nữa kéo hai đứa trẻ ngày nào đối diện với nhau. Sau một loạt các sự cố như bị bạn trai “cắm sừng”, bị trợ lý bịa đặt tin đồn bắt nạt chốn công sở, bị truyền thông soi mói, Cho Sam Dal tạm trở về Jeju. Ở đây, cô gặp lại Cho Yong Pil, bao nhiêu chuyện cũ ôn lại lẫn chuyện mới xảy ra giữa họ, mang đến bao hoài niệm, những tiếng cười và cả những giọt nước mắt.

Đề tài không mới nhưng Welcome to Samdal-ri có cách kể chuyện duyên dáng khiến người xem vẫn thấy thu hút. Bộ phim đồng cảm với người trẻ - những người đang nỗ lực làm việc ở các thành phố lớn, hừng hực quyết tâm, nhưng không tránh được những lúc cảm thấy mỏi mệt. Bộ phim cũng thân quen với những người “tránh phố” - lựa chọn không làm việc ở các thành phố lớn, mà hài lòng với một nơi nhỏ bé hơn nhưng với họ thế là đủ.

Welcome to Samdal-ri là phim “chữa lành” nhưng tránh được sự nhạt nhẽo mà một số phim mắc phải là do không ngại nhắc đến các tình huống “drama” như ngoại tình, cho nữ chính đổ nguyên một hộp kim chi bị mốc lên đầu gã bạn trai tồi tệ. Đặc biệt, tình huống cô trợ lý ghen tị với thành công của Cho Sam Dal, cố tình quyến rũ bạn trai cô, đặt điều hủy hoại sự nghiệp của cô, đóng vai nạn nhân khiến người xem bức xúc.

Đồng thời, để không khí bộ phim cân bằng và dịu lại, tránh bị căng thẳng quá mức, biên kịch mang đến những tình huống hài hước, như khi Cho Yong Pil đến nhà và tưởng Cho Sam Dal đang lẩn trốn là một tên trộm. Cuộc đuổi bắt quanh sợi dây chun lưng quần kẹt ở khe cửa khiến khán giả không khỏi cười nghiêng cười ngả.

Cho Sam Dal đã trở về đảo Jeju nhưng trái tim và tâm hồn của cô liệu có cùng trở về? Cho Sam Dal đi là để trở về, hay đây chỉ là một chặng dừng chân của một cánh chim mỏi mệt vì bão tố nhưng sẽ cất cánh tiếp tục cuộc phiêu lưu khi vững vàng trở lại?

Welcome to Samdal-ri hiện đang phát sóng trên Netflix, mỗi tuần hai tập vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.