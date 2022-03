VWS-LA tập huấn PCCC tại Khu Công nghệ Môi trường xanh

Lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ của VWS-LA tại Khu Công nghệ Môi trường xanh (Long An) luôn túc trực 24/24 để sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu kịp thời khi có sự cố liên quan đến cháy rừng.

Ngày 29/3, Công ty Cổ Phần Xử Lý Chất Thải Việt Nam - Long An (VWS-LA) đã phối hợp với Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn – Công an tỉnh Long An tổ chức buổi tập huấn PCCC và ứng cứu sự cố cho lực lượng tại chỗ của dự án Khu Công nghệ Môi trường xanh (Long An), thuộc Công ty VWS-LA. Tại đây, lực lượng PCCC của VWS-LA đã được tập huấn một số kiến thức cơ bản về PCCC, cứu nạn cứu hộ cũng như thực hành PCCC rừng khi có sự cố.

Khu Công nghệ Môi trường xanh nằm trên địa bàn xã Tân Long, huyện Thủ Thừa có diện tích 1.760ha rừng. Khu do Đội Phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Việt Nam - Long An quản lý. Với lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên nghiệp gồm 17 người, trực 24/24 sẵn sàng dập lửa ngay khi có sự cố xảy ra.

Ông Dương Văn Cường, Giám đốc hành chính VWS-LA cho biết, Khu Công nghệ Môi trường xanh giáp quốc lộ N2 và Đường tỉnh 818, vào mùa khô nguy cơ cháy rừng do khách đi đường thiếu ý tức vứt tàn thuốc khá cao (năm 2020 xảy ra vài vụ cháy nhỏ). Đặc biệt là trong rừng vào mùa này có nhiều tổ ong ruồi nên có nhiều người vào đây dùng đuốc hun khói để lấy tổ ong, nếu để lại tàn, có thể gây cháy và nếu phát hiện chậm có thể cháy lan và gây cháy lớn.

“Công ty luôn đề cao cảnh giác về công tác PCCC rừng. Do đó hàng năm, VWS-LA đều có tổ chức cho tất cả công nhân viên trong Khu Công nghệ Môi trường xanh tập huấn PCCC và cứu nạn cứu hộ do Công an PCCC tỉnh Long An hỗ trợ, nhằm mục đích để anh em thao tác tốt hơn khi có sự cố. Công ty còn thường xuyên phối hợp UBND các xã giáp ranh tăng cường tuần tra, nhắc nhở các hộ dân và cắm biển báo cấm lửa để đề phòng cháy rừng” – ông Cường cho hay.

Năm 2012, chính phủ Việt Nam, TPHCM và tỉnh Long An đã chấp thuận cho ông David Dương thành lập Công ty Cổ phần Xử lý Chất thải Việt Nam - Long An (VWS- LA) và đã giao 1.760 ha đất tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để công ty VWS-LA đầu tư dự án khoảng 800 triệu USD cho giai đoạn I. Dự án Khu Công Nghệ Môi Trường Xanh có các công nghệ phù hợp nhất để xử lý rác thải, sản xuất ra các sản phẩm có lợi từ rác, tổng quy mô xử lý ước tính khoảng 30.000 tấn/ngày. Đây là dự án mà ông David Dương đã ấp ủ và nghiên cứu nhiều năm với ước nguyện sẽ là cầu nối cho Việt Kiều cùng tham gia mua cổ phần đầu tư vào một dự án tầm vóc quốc tế góp phần phát triển khoa học công nghệ, môi trường và phát triển kinh tế theo lời kêu gọi của chính phủ Việt Nam đối với Việt Kiều.