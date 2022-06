VWS kiến nghị gì với Ban đô thị HĐND TPHCM?

Ngày 16/6, Đoàn khảo sát của Ban Đô thị HĐND TPHCM đã đến làm việc với Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS về tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp.

Qua mạng trực tuyến, bà Huỳnh Thị Lan Phương, Phó Tổng giám đốc VWS đã có những kiến nghị, mong muốn được thành phố quan tâm. Cụ thể, bà Phương cho rằng, hiện thành phố vẫn chưa thực hiện vành đai cây xanh cách ly 322 ha như đã cam kết theo hợp đồng nên VWS phải đầu tư thêm rất nhiều chi phí ngoài dự kiến vào việc mua sắm thêm trang thiết bị, hóa chất để thực hiện công tác kiểm soát mùi trực tiếp bằng các biện pháp như che phủ kín bãi chôn lấp, phun chế phẩm khử mùi… Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này lại bị giới hạn khi thời tiết có mưa to, giông bão.

“Ngày 29/5/2019, Đoàn công tác HĐND Thành phố cùng các Sở ngành chức năng có buổi kiểm tra giám sát việc thực hiện dự án vành đai cây xanh cách ly. Qua đó chúng tôi được biết dự án hiện không thực hiện được do thiếu kinh phí đền bù và quỹ đất tái định cư. Vốn dự kiến ban đầu của dự án là 1.800 tỷ đồng, sau hơn 10 năm đã vượt lên thành 2.200 tỷ đồng” – bà Phương nói.

Về việc di dời các hộ dân thuộc dự án vành đai cây xanh cách ly đang sinh sống kế bên Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, VWS đã gửi rất nhiều văn bản đề nghị thành phố hỗ trợ, ưu tiên cử cán bộ chức năng đến động viên, di dời gấp các hộ dân trên để đảm bảo an toàn sức khỏe và ổn định cuộc sống cho họ; đồng thời không làm ảnh hưởng đến công tác xây dựng, vận hành tại khu liên hợp. Tuy nhiên đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết và những người dân tại các hộ này vì chưa được bồi thường, giải tỏa nên bức xúc thường xuyên tạo nhiều hình thức gây khó khăn cho hoạt động của dự án.

Đoạn đường từ đại lộ Nguyễn Văn Linh dẫn vào Khu xử lý rác Đa Phước vẫn chưa mở rộng dù đã có quy hoạch từ nhiệm kỳ lãnh đạo trước. Hàng ngày, ngoài mật độ xe cộ lưu thông trên đường còn có hơn 500 xe vận chuyển rác đi trên con đường này, gây kẹt xe, ách tắc trầm trọng trên quốc lộ 50, đặc biệt là vào những ngày lễ Tết.

Từ đầu đại lộ Nguyễn Văn Linh dẫn vào Khu xử lý rác Đa Phước từ năm 2017 đến nay không được phun xịt, rửa đường trong khi ở đây mỗi ngày có khoảng 500 xe chở rác vào ra liên tục, làm rơi vãi nước rác xuống đường bốc mùi hôi thối gây khó chịu cho người đi đường và các hộ dân sống gần đó, đặc biệt là vào lúc thời tiết nắng nóng. Việc này đã được VWS báo cáo rất nhiều lần với các cấp có thẩm quyền bao nhiêu năm qua, với lãnh đạo nhiệm kỳ trước qua đến nhiệm kỳ này nhưng vẫn không thực hiện.

Lãnh đạo VWS cho hay, hệ thống phân loại và sản xuất phân compost đã được xây dựng hoàn tất cuối năm 2010, tuy nhiên đến nay công tác phân loại tái chế và chế biến phân compost chưa được vận hành theo như kế hoạch. Nguyên nhân do chưa có đầu vào cho hai hệ thống này, vì Sở TNMT TPHCM đã không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng ký với VWS sẽ giao rác phân loại tại nguồn và rác hữu cơ xanh đến cho chúng tôi xử lý. Hiện tại, nhà máy phân loại tái chế đang bị “trùm mền” làm chi phí bảo trì bảo dưỡng cho hệ thống máy móc và nhà xưởng tăng cao hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu. Bên cạnh đó, lượng chất thải hữu cơ đưa về cho xưởng chế biến phân compost có chất lượng không ổn định, lẫn quá nhiều tạp chất, đặc biệt là túi nylon làm cho công tác phân loại và sàng lọc phải tăng lên rất nhiều lần, đòi hỏi phải nhập thêm nhiều thiết bị như dây chuyền phân loại đầu vào, máy thổi nilon, …. và sử dụng nhiều nhân công hơn so với dự tính ban đầu mà vẫn chưa đảm bảo sự ổn định cho chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Liên quan đến thông tin các xe vận chuyển rác từ tỉnh Long An vào thành phố, bà Phương nhấn mạnh: “Chúng tôi khẳng định việc này VWS không liên quan và nên có sự kiểm tra, kiểm soát của các đơn vị thẩm quyền cũng như cảnh sát môi trường. Về phía khu liên hợp, các xe vận chuyển rác từ tỉnh Long An khi vào Khu liên hợp đều được kiểm tra theo tên tài xế và số xe vận chuyển đã được thông báo bởi Công ty môi trường đô thị. Nếu đúng rác thải sinh hoạt chúng tôi sẽ tiếp nhận, còn nếu không đúng chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý và yêu cầu đem về”.

VWS cũng mong muốn Chính phủ có ưu đãi như nhau đối với đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, xem VWS là doanh nghiệp FDI. Ngoài ra, trong Khu liên hợp xử lý chất thải và nghĩa trang Đa Phước còn có nhiều công ty đang hoạt động trong lĩnh vực xử lý bùn, phân hầm cầu…. làm phát sinh mùi và chất ô nhiễm, gây ảnh hưởng không nhỏ tới dân cư và môi trường xung quanh.

Ngoài ra, VWS cũng có những kiến nghị liên quan đến các phương tiện vận chuyển và tài xế; bảo vệ mảng xanh tuyến đường 1,5km; hoạt động vận chuyển rác đến khu liên hợp…

Ông David Dương, Tổng giám đốc VWS cho biết, luôn làm hết khả năng để xử lý rác, bảo bảo vệ môi trường cách tốt nhất. “Chúng tôi theo dõi thường xuyên việc kiểm tra, kiểm soát công tác xử lý rác; đầu tư máy móc, trang thiết bị công nghệ hiện đại… làm theo những điều khoản đã ký kết trong hợp đồng, đồng thời kiểm soát những trường hợp phát sinh để bảo đảm môi trường tốt nhất cho người dân” – ông David Dương nói.

Dự án khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước được xây dựng từ năm 2006 và chính thức đi vào hoạt động tiếp nhận, xử lý rác cho TPHCM ngày 1/11/2007. Đây là dự án được hình thành và phát triển theo hình thức xã hội hóa. Ông David Dương, Tổng giám đốc Công ty California Waste Solutions – CWS, Việt kiều Mỹ) đã về nước đầu tư dự án này theo lời kêu gọi Việt kiều về nước đầu tư, tham gia xây dựng đất nước của chính phủ Việt Nam và theo lời mời của ông Mai Quốc Bình (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM từ năm 2003). Tháng 11/2007 công ty chính thức đi vào vận hành tiếp nhận xét cho TPHCM, trở thành công ty tư nhân đầu tiên tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực xử lý môi trường. Hiện tại, dự án đang hoạt động tiếp nhận xử lý hơn 5.000 tấn rác/ngày cho thành phố. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm.