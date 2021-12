VUS trao tặng 4.378 đầu sách tiếng Anh cho Thư viện Trung tâm ĐHQG - TP HCM

Đây là một trong những hoạt động nổi bật thuộc chuỗi chương trình lan tỏa yêu thương cuối năm “Mừng Giáng Sinh vui bất tận” (Let VUS Bring you unlimited joy). Thông qua việc chia sẻ nguồn tài liệu chất lượng đến với cộng đồng sinh viên, VUS hy vọng có thể lan tỏa cảm hứng học tập và sức mạnh của tri thức. Đồng thời hỗ trợ việc dạy và học cho các cán bộ giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên thuộc khối Đại học quốc gia. Từ đó, giúp mọi người chuẩn bị sẵn sàng hành trang để mở ra tương lai tươi sáng hơn.

Các đầu sách được tài trợ thuộc Bộ giáo trình “American English File” do Nhà xuất bản Oxford University Press ấn hành. Giáo trình hỗ trợ người học phát triển đầy đủ 4 kỹ năng Anh ngữ quan trọng: Nghe - nói- đọc-viết trên tinh thần:

(1) Trau dồi khả năng đọc hiểu, tạo thêm nhiều cơ hội để sinh viên tiếp cận với giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Anh, đặc biệt quan trọng với các bạn sinh viên khối ngành quốc tế.

(2) Trau dồi năng lực nghe nói, thuyết trình bằng tiếng Anh và tự tin giao tiếp trong mọi tình huống

(3) Tạo nền tảng vững chắc cho các cuộc thi chứng chỉ quốc tế: IELTS, TOEIC, TOEFL,...Đồng thời đảm bảo điều kiện tiếng Anh đầu vào và đầu ra.

Th.S Huỳnh Thị Mỹ Phương - Giám đốc Thư viện Trung tâm đã gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác từ VUS. Chị cũng cho biết, thư viện đang lên kế hoạch và triển khai chương trình chia sẻ sách đến cộng đồng sinh viên trong thời gian tới. Cụ thể, Thư viện Đại học An Giang - một trong 08 thư viện thành viên thuộc ĐHQG-HCM dự kiến tổ chức “Hội nghị bạn đọc” và trao tặng sách ngay sau khi tình hình dịch ổn định và các bạn sinh viên quay lại trường.

*Thư viện Trung Tâm trực thuộc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những hệ thống thư viện đại học hàng đầu của cả nước, được thiết kế theo mô hình 01 Thư viện Trung tâm và 08 thư viện của các trường đại học và viện thành viên thuộc ĐHQG-HCM (TV Trường ĐH Bách Khoa, TV Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, TV Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, TV Trường ĐH Quốc tế, TV Trường ĐH Kinh tế - Luật, TV Trường ĐH Công nghệ Thông tin, TV Trường ĐH An Giang, TV Viện Môi trường & Tài nguyên).Thư viện trung tâm thiết kế theo không gian mở với từng khu vực chức năng riêng nhằm tạo môi trường làm việc nhóm tối ưu cho người dùng.

Tiếng Anh không phải một bài học ngắn hạn mà là hành trình dài hơi và cần một kế hoạch học tập cụ thể. Hiểu được điều đó, VUS không ngừng tạo điều kiện cho các bạn sinh viên nuôi dưỡng niềm say mê đọc sách thông qua các chương trình đóng góp vì cộng đồng.

Bên cạnh chương trình trao tặng sách, trong tháng 12, VUS tiếp tục hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên duy trì việc học tiếng Anh không giới hạn và không gián đoạn với các lớp học tiếng Anh miễn phí cùng hàng loạt hoạt động vừa học vừa chơi hấp dẫn:

● Hội thảo trực tuyến: Digital Citizenship Begins With CARE với 2 diễn giả đến từ BSD - Đối tác quốc tế của VUS trong việc hợp tác sản xuất chương trình DIGIconnect - "Kỹ năng công nghệ dành cho thế hệ trẻ toàn cầu"

● Chuỗi VUS Festive show trực tuyến miễn phí với sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng như Ms.Emma, Ms Mai, Mr. Jame,...

● Câu lạc bộ iClub với chủ đề tháng 12 Tâm sự cùng người lạ với chủ đề "X-mas is coming to town.” kết nối với các học viên trong lớp ITALK PRO của VUS và mở ra không gian vui chơi, giao tiếp tự do không lo tốn phí.

● Cuộc thi kể chuyện bằng tiếng Anh: Kể chuyện Giáng sinh, rinh quà hết ý tạo cơ hội cho các học viên Superkids tại VUS kể câu chuyện Giáng sinh của riêng mình bằng tiếng Anh và săn "cơn mưa quà tặng" với hơn 1.000 giải thưởng, tổng trị giá 61.000.000 đồng.

● Bên cạnh đó, VUS cũng chăm sóc sức khỏe thể chất cho các bạn học viên sau một thời gian dài học trực tuyến thông qua Hội thảo “Giữ mắt sáng khỏe, vui học điều hay” kết hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn.

Anh văn Hội Việt Mỹ VUS (https://vus.link/VusNews ) là hệ thống đào tạo Anh ngữ và ngoại khóa hàng đầu tại Việt Nam. Trong thời gian qua, VUS vẫn không ngừng nâng cấp chất lượng để đem đến một môi trường học tập và quy trình giảng dạy đạt chuẩn quốc tế, khi đồng hành cùng những đối tác chiến lược:

● Đối tác chiến lược của The City University of New York (CUNY) - Đại học công lập lớn thứ ba Hoa Kỳ.

● Là trung tâm khảo thí ủy quyền của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge.

● Đối tác đăng ký thi IELTS hạng mức kim cương của Hội đồng Anh British Council.

● Là hệ thống có 43 trung tâm đạt chuẩn chất lượng đào tạo quốc tế, chứng nhận bởi NEAS năm 2021 - trung tâm độc lập kiểm định chất lượng giảng dạy của các Hệ thống Anh ngữ trên thế giới.

Tháng 10/2021, VUS chính thức được công nhận là đơn vị DUY NHẤT trong hệ thống giáo dục Việt Nam nhận được giải thưởng NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT CHÂU Á (Best Companies To Work For in Asia).

Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, VUS đã và đang không ngừng chuyển đổi nội tại, tiên phong chuyển đổi số để nâng cấp toàn diện hệ thống dạy học từ trực tiếp đến trực tuyến thông qua tích hợp công nghệ hỗ trợ học tập như: AR/AI, Cổng thông tin học tập nâng cao trải nghiệm khách hàng nhằm mang lại các giải pháp giáo dục tiên tiến cho các thế hệ học viên Việt Nam.