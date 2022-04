Vượt rào chắn đập thủy lợi, thanh niên bị nước cuốn tử vong

TPO - Thời điểm anh T.V.T băng qua đường đê đập Cửa Lác (xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, TT-Huế) bị nước cuốn tử vong, công trình thủy lợi này đã được đơn vị quản lý cho rào chắn để ngăn chặn, cảnh báo người qua lại, đề phòng mưa lũ gây nguy hiểm.

Chiều tối 2/4, anh T.V.T. (SN 2000, trú thôn Lai Hà, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền) rời nhà đi theo đường đê Cửa Lác để qua xã Điền Hòa (huyện Phong Điền). Thời điểm này, để đề phòng mưa lũ nguy hiểm, đơn vị quản lý đập đã cho rào chắn đường dẫn vào đập Cửa Lác, nhưng trong đêm tối, anh T. vẫn dắt xe đi qua.

Sau khi không thấy anh T. quay về nhà, người thân tìm cách liên lạc, tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đã trình báo cho lực lượng chức năng.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Đến ngày 4/4, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của anh T. bị nước cuốn nằm cách bờ đập thủy lợi Cửa Lác khoảng 7m, thi thể nạn nhân trôi cách đập khoảng 25m về phía hạ lưu.

Sau khi thực hiện các thủ tục kiểm tra, xác định nạn nhân tử vong do gặp nạn đuối nước, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể anh T. về cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, đây là trường hợp thứ hai bị nước lũ cuốn tử vong tại TT-Huế.

Trước đó, vào ngày 3/4, chị L.T.P. (36 tuổi) cùng với chị N.T.L. (cùng trú thôn Nhất Phong, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, TT-Huế) chạy xe máy đi chợ trên đê Hói Tôm. Do gặp đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy mạnh kèm theo gió to, cả hai không may bị rơi xuống hói sâu. Chị P. bị lũ cuốn tử vong để lại con nhỏ mới 2 tháng tuổi.