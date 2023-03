Vượt núi chuyển vật liệu, san nền dựng nhà giúp người nghèo

TPO - Hưởng ứng chương trình xây nhà cho người nghèo của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, những ngày qua, đoàn viên, thanh niên huyện Tương Dương đã đóng góp ngày công, hỗ trợ vận chuyển vật liệu, san nền nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Từ sáng sớm, lực lượng đoàn viên, thanh niên, công an, dân quân tự vệ,… đã có mặt tại gia đình anh Lang Văn Điển (SN 1986, trú bản Đình Tài, xã Xiêng My, huyện Tương Dương, Nghệ An) để vận chuyển cát sỏi, san lấp mặt bằng làm nền, móng... triển khai chương trình lắp ghép nhà mới do Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An trao tặng.

Căn nhà của gia đình anh Điển ở từ trước đến nay là nhà tạm làm bằng tre, nứa và đã hư hỏng, dột nát. Cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào làm nương rẫy, kinh tế khó khăn nên không thể dôi dư, tích lũy để sửa chữa nhà.

“Ước mơ có một mái nhà khang trang, vững chãi bao lâu nay sắp trở thành hiện thực. Từ nay, gia đình không còn phải chịu cảnh nắng nóng vào mùa hè, dột nát vào mùa mưa, có thể an tâm phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Cảm ơn lực lượng công an, chính quyền địa phương và các bạn đoàn viên, thanh niên rất nhiều”, anh Điển chia sẻ.

Bản Đình Tài là nơi sinh sống của 60 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Đặc thù vị trí xây nhà nằm ở lưng chừng đồi nên việc vận chuyển vật liệu xây nhà vô cùng vất vả. Đường vào lại là những lối mòn nhỏ hẹp, máy múc khó tiếp cận, đoàn viên, thanh niên đã phải đào tay; chất lên xe kéo vận chuyển từng chút một. Những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo…

“Cát được lấy từ các khe suối, cách xa nhà dân. Đường đi nhỏ lại rất dốc nên anh em đoàn viên phải dùng hết sức để đẩy xe kéo. Dù khó khăn, vất vả nhưng mọi người đều làm việc rất hăng say, nhiệt tình”, anh Trần Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn, phụ trách Huyện Đoàn Tương Dương cho hay.

Anh Hạnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, những ngày qua, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo Đoàn xã, thị trấn trên địa bàn triển khai hỗ trợ làm mặt bằng cho các hộ gia đình khó khăn được nhận nhà tình nghĩa của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An. Không chỉ góp ngày công, cán bộ đoàn viên, thanh niên còn đóng góp tiền mặt hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Dịp này, toàn huyện có hơn 600 hộ được hỗ trợ lắp ghép nhà. Đến nay, đoàn viên thanh niên đã tham gia hỗ trợ hoàn tất mặt bằng cho hơn 80 nhà để lực lượng công an tiến hành lắp ghép. Đây là hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Hy vọng những ngôi nhà tình nghĩa được hoàn thiện sẽ trở thành mái ấm an cư lạc nghiệp cho các hộ gia đình”, anh Hạnh chia sẻ.