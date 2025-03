Vướng mặt bằng thi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trong năm 2024. Nhưng đến nay, địa phương mới bàn giao 92% mặt bằng và chậm hơn so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 7/3, ông Phạm Văn Hòa - Giám đốc Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cho biết: Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đang còn gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Hòa, vướng mắc chủ yếu trong việc áp dụng các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo các quy định hiện hành. Trong khi đó, Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ yêu cầu bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 31/12/2023.

Tại phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải, ngày 6/12/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2024. Tuy nhiên, đến ngày 25/2/2025, địa phương mới bàn giao 92% mặt bằng, chậm hơn so với chỉ đạo của Thủ tướng.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, dài 117,5 km, điểm đầu là nút giao quốc lộ 26B - Quốc lộ 1 (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh (phía Đông TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Công trình gồm 4 làn xe, rộng 17 m, dự kiến khai thác năm 2027.

Riêng Dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc này có chiều dài khoảng 31,5km, đi qua 8 xã, phường của thị xã Ninh Hòa và do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 5.333 tỷ đồng. Dự án được chia làm 3 gói thầu xây lắp, trong đó gói số 1 do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thực hiện. Gói số 2 do Liên danh Phương Nam - Bắc Trung Nam - 168 Việt Nam thực hiện và gói số 3 do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thực hiện.

Theo ông Hòa, tổng diện tích giải phóng mặt bằng của dự án này là 228,17ha, với 1.043 trường hợp bị ảnh hưởng. Hiện còn đang vướng mặt bằng một số đoạn qua khu vực dân cư phải bố trí tái định cư và phải di dời hạ tầng. Trong đó, đoạn từ Km0 - Km20 kết nối quốc lộ 1 đến quốc lộ 26 có 20km nằm trong 3.000km đường bộ cao tốc hoàn thành vào cuối năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ đề ra hiện còn vướng 12 đoạn (2,2km) qua khu vực tái định cư.

Ngoài ra, dự án còn vướng về di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm: Đường dây trung thế, hạ thế, hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, hệ thống viễn thông và dự kiến hoàn thành việc di dời trong tháng 3/2025.

Theo chủ đầu tư dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác hỗ trợ, giám sát trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. Việc thành lập tổ công tác nhằm kịp thời hỗ trợ, sớm khơi thông các vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công đảm bảo tiến độ dự án.