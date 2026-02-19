Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ninh Bình: Vừa khai trương đầu năm, Thung Ui đã trở thành điểm du Xuân cực hot

LINH LÊ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Chỉ vừa chính thức mở cửa đón khách từ mùng 1 Tết, Thung Ui - khu du lịch sinh thái mới tại Ninh Bình đã nhanh chóng được cộng đồng mạng nhắc tên. Không gian thiên nhiên đậm chất núi non khiến nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng dịp du lịch đầu năm.

Dịp Tết năm nay, bên cạnh những địa danh quen thuộc, cộng đồng mạng bắt đầu truyền tai nhau về một điểm du lịch hoàn toàn mới mang tên Thung Ui. Khu du lịch này nằm giữa vùng núi đá vôi đặc trưng của Ninh Bình, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km, sở hữu mặt nước phẳng lặng, rừng cây xanh mát và những dãy núi bao quanh, tạo cảm giác tách biệt khỏi sự ồn ào thường thấy trong những ngày đầu năm.

597423072-122151883778635982-390487968261239526-n.jpg
597496725-122151883688635982-4918285225825106445-n.jpg

Ngay sau khi mở cửa, hình ảnh check-in tại Thung Ui liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều du khách cho rằng nơi đây phù hợp với những chuyến du Xuân nhẹ nhàng, chủ yếu để ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành.

Khung cảnh thung nước phẳng lặng, núi non soi bóng dưới nắng đầu Xuân được đánh giá là dễ “lên hình”, giúp Thung Ui nhanh chóng trở thành điểm check-in mới của Ninh Bình dù chỉ vừa khai trương.

Được biết, giá vé tham quan Thung Ui hiện được niêm yết ở mức 150.000 đồng mỗi người đối với người lớn và trẻ em cao trên 1,3m. Trẻ em cao từ 1m đến dưới 1,3m có giá vé 100.000 đồng mỗi người, trong khi trẻ dưới 1m được miễn phí.

609195523-122155230110635982-3552284612361843929-n.jpg
637514310-122161789922635982-1529147069893012348-n.jpg

Ngoài vé vào cửa, du khách có thể lựa chọn dịch vụ đi thuyền tham quan thung nước với mức giá 150.000 đồng/người. Một số gói combo kết hợp tham quan và trải nghiệm dịch vụ đi kèm có mức giá dao động từ 200K đến 250K mỗi người, tùy thời điểm.

So với các điểm du lịch nổi tiếng khác tại Ninh Bình, Thung Ui hiện vẫn khá thoáng đãng do mới mở cửa; lượng khách chưa quá đông. Điều này giúp trải nghiệm tham quan trở nên dễ chịu hơn, đặc biệt trong bối cảnh cao điểm du lịch Tết.

605631378-122154316784635982-520720387305472105-n.jpg
605772322-122154316730635982-5318347384325461783-n.jpg

Không gian yên tĩnh, cảnh sắc thiên nhiên dịu mắt cũng khiến Thung Ui được xem là điểm đến phù hợp cho gia đình nhỏ, nhóm bạn trẻ hoặc những ai muốn tìm cảm giác an yên trong những ngày đầu năm mới.

Theo kinh nghiệm của một số du khách đã ghé thăm nơi đây, thời điểm phù hợp để tham quan Thung Ui là buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, khi ánh nắng nhẹ giúp khung cảnh trở nên trong trẻo và thuận lợi cho việc chụp ảnh. Trang phục sáng màu, thiên hướng cổ phục sẽ phù hợp với không gian sông nước và núi non tại đây.

631065131-122160981080635982-8406612501089786696-n.jpg

Do là khu du lịch mới, một số dịch vụ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, du khách nên chủ động chuẩn bị nước uống, đồ dùng cá nhân cần thiết và giữ gìn vệ sinh chung để bảo vệ cảnh quan tự nhiên.

637514310-122161789922635982-1529147069893012348-n.jpg

Dù mới mở cửa đón khách nhưng đã nhanh chóng được nhắc tên trên các diễn đàn du lịch, Thung Ui đang trở thành lựa chọn mới cho những ai muốn đổi gió dịp Tết. Giữa không khí đầu năm nhộn nhịp, sự xuất hiện của một điểm đến yên bình như Thung Ui mang đến thêm một gợi ý đáng cân nhắc cho du khách khi ghé thăm Ninh Bình.

hht1475-coverfb.jpg
LINH LÊ
Ảnh: Fanpage Thung Ui
#Thung Ui #Ninh Bình #Du lịch Tết #Điểm du xuân #Khám phá #du lịch Ninh Bình #điểm du xuân 2026

