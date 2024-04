Vụ va chạm tàu trên sông Tiền: Hướng dẫn viên tử vong

TPO - Hướng dẫn viên du lịch - nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ va chạm giữa tàu chở khách và phà trên sông Tiền đã tử vong, sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM.

Sáng 22/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, anh Ab Dol Ro Zak (36 tuổi, ngụ Tân Châu, tỉnh An Giang), hướng dẫn viên bị thương nặng trong vụ va chạm giữa tàu chở khách du lịch và phà trên sông Tiền đã không qua khỏi. Gia đình làm thủ tục tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đưa anh về nhà ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang, để lo hậu sự.

Người thân nam hướng dẫn viên du lịch cho biết, Ro Zak có vợ và con gái 2 tuổi. Anh biết tiếng Anh, Chăm, Khmer, thường dẫn nhóm du khách đi trên tàu từ Châu Đốc (An Giang) đến Phnom Phenh (Campuchia). Công việc hướng dẫn viên là nguồn thu nhập chính của gia đình.

Trước đó, chiều 19/4, ông Phan Thành Được (42 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều khiển tàu khách du lịch số hiệu AG-23338, của Công ty CP Du lịch Hàng Châu, trên tàu có 42 khách du lịch người nước ngoài, cùng 2 thuyền viên.

Ông Được điều khiển tàu khách trên sông Tiền từ cửa khẩu Vĩnh Xương đến thị xã Tân Châu thì va chạm với phà số AG-21477, do ông Võ Văn Nhân (49 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) điều khiển. Trên phà có khoảng 30 hành khách di chuyển từ hướng xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp về hướng xã Vĩnh Xương.

Vụ va chạm khiến nam hướng dẫn viên bị đứt lìa cánh tay, gãy hai chân và chấn thương bụng; 2 du khách quốc tịch Đức và Pháp cũng bị thương nặng ở chân.

Sau tai nạn, công an đã triệu tập tài công tàu Hàng Châu và lái phà cùng những người liên quan để điều tra nguyên nhân. Công an xác định cả 2 không có nồng độ cồn, âm tính ma tuý. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, lỗi do người điều khiển tàu khách du lịch không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến va chạm với phà.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, sắp tới, sở sẽ phối hợp với các ngành chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch để kiểm tra, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ phục vụ hoạt động du lịch.