Vụ ‘thông thầu’ tại Sở Y tế Cần Thơ: Thanh tra làm thất lạc hồ sơ, tài liệu

TPO - Kết luận điều tra của C03 - Bộ Công an cho thấy, Thanh tra TP Cần Thơ từng phát hiện sai phạm tại 4 gói thầu do Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng thầu, nhưng do làm thất lạc hồ sơ và không thẩm định được giá thiết bị y tế nên không có căn cứ kiến nghị xử lý.

Thanh tra phát hiện sai phạm Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an vừa hoàn thành kết luận, đề nghị truy tố Bùi Thị Lệ Phi (SN 1964); Cao Minh Chu (SN 1967) đều là cựu Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ và Hoàng Thị Thúy Nga (SN 1975, Chủ tịch Công ty NSJ Group) cùng 17 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 122 BLHS. Liên quan đến vụ án, C03 cho rằng, Thanh tra TP Cần Thơ từng thanh tra các gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại Sở Y tế và phát hiện ra sai phạm, nhưng do không thẩm định được giá, làm thất lạc tài liệu nên không có cơ sở kiến nghị xử lý. Theo C03, ngày 23/9/2019, ông Trần Phước Hoàng (Chánh Thanh tra TP Cần Thơ) ký Quyết định số 229/QĐ-TTr về việc thanh tra sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế. Trong đó, ông Bùi Xuân Thành (Trưởng phòng 3) làm Trưởng đoàn thanh tra phụ trách chuyên môn nghiệp vụ chung, có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra trình Chánh thanh tra theo quy định; bà Ký Kim Châu, Thanh tra viên (làm tổ trưởng); các ông Nguyễn Thanh Phong (chuyên viên), ông Trần Văn Hưng (thanh tra viên) và ông Trần Hoàng Kim (chuyên viên) sẽ thực hiện thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao tại Sở Y tế. Ngày 20/4/2020, Thanh tra TP Cần Thơ có công văn do ông Hoàng ký (kèm theo Dự thảo kết luận thanh tra) gửi cho Sở Y tế. Đến ngày 12/5/2020, Thanh tra TP Cần Thơ có Kết luận thanh tra số 545/KL-TTT, trong đó, có 4 gói thầu Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng thầu được xác định có sai phạm trong việc lập dự toán và thẩm định giá. Phía cơ quan thanh tra yêu cầu định giá gửi Sở Tài chính, các đơn vị thẩm định, song các đơn vị này từ chối yêu cầu hoặc không định giá được nên tại thời điểm thanh tra chưa có cơ sở để xác định sai phạm liên quan đến thẩm định giá thiết bị tại 4 gói thầu. Hồ sơ thất lạc Mặt khác, quá trình điều tra C03 xác định, ngày 18 và 27/3/2020, Thanh tra TP Cần Thơ có công văn đề nghị Chi Cục hải quan Quản lý hàng Đầu tư, cung cấp 6 tờ khai nhập khẩu liên quan đến 6 gói thầu tại Bệnh viện Nhi (trong đó có gói thầu Hệ thống CT 128 lát cắt). Đáp lại, ngày 31/3/2020, Chi Cục hải quan Quản lý hàng Đầu tư đã có Công văn số 1047/ĐT-ĐĐTKĐ cung cấp bộ chứng từ nhập khẩu của 6 tờ khai hải quan và Văn thư Thanh tra thành phố đã nhận được văn bản này, vào sổ công văn đến. Sau khi nhận được văn bản từ văn thư, ông Hoàng "bút phê" chuyển Phòng 3 thực hiện. Còn ông Bùi Xuân Thành, Trưởng phòng 3 nhận và "bút phê" Phong (tức chuyển cho ông Nguyễn Thanh Phong, nhân viên Phòng 3). Tiếp đó, ông Nguyễn Thanh Phong cho biết đã chuyển tài liệu cho ông Trần Văn Hưng (Thanh tra viên phụ trách). Tuy nhiên, ông Hưng lại khai không nhớ đã nhận văn bản và tài liệu nêu trên hay chưa vì không có biên bản bàn giao. "Do bị thất lạc tài liệu và không thẩm định được giá thiết bị y tế của 4 gói thầu, nên Thanh tra TP Cần Thơ không có cơ sở kiến nghị xử lý", C03 kết luận. Ngoài ra, C03 cho rằng, trong thời gian thanh tra, giữa bị can Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu có nhắn tin Zalo trao đổi với ông Trần Phước Hoàng, ông Bùi Xuân Thành nhờ hai ông này nghĩ cách giúp đỡ. Song quá trình điều tra, các thành viên thanh tra chỉ thừa nhận có thiếu sót trong việc thanh tra, không đưa gói thầu mua sắm Hệ thống chụp cắt lớp 128 lát cắt vào kết luận thanh tra là chưa đúng quy định, để thất lạc tài liệu do hải quan cung cấp ảnh hưởng đến kết quả thanh tra. Cạnh đó, cơ quan điều tra cũng không chứng minh được ông Trần Phước Hoàng, ông Bùi Xuân Thành và cấp dưới vụ lợi để làm trái công vụ. CQĐT cho rằng, nhóm cán bộ nêu trên có dấu hiệu "thiếu trách nhiệm" dẫn đến không kiến nghị xử lý sai phạm theo quy định, do đó, ngày 27/10/2022, C03 đã có Văn bản đề nghị Thành ủy Cần Thơ xem xét xử lý nghiêm khắc về mặt Đảng và chính quyền đối với cá nhân ông Hoàng và ông Thành. Theo cáo buộc, giai đoạn 2015-2019, bị can Hoàng Thị Thúy Nga thành lập loạt doanh nghiệp gồm NSJ Group, Công ty NSJ, Công ty Bình An…, và nhờ một số cấp dưới đứng tên pháp nhân nhằm ký các hợp đồng mua bán nội bộ, nâng khống giá thiết bị dự thầu. Trong các năm 2016 - 2017, bà Nga biết TP Cần Thơ có 4 gói thầu mua sắm về y tế tại Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Tim. Sau đó, bị can này gặp lãnh đạo UBND thành phố để nhờ giới thiệu đến Giám đốc Sở Y tế Bùi Thị Lệ Phi và Phó giám đốc Sở Cao Minh Chu (sau này là giám đốc). C03 cáo buộc, từ 2017 - 2019, bà Nga và đồng phạm đã thông đồng với bị can Phi, Chu và một số cán bộ Sở Y tế Cần Thơ, Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value và Công ty Liên doanh TNHH Tư vấn y tế Mediconsult Việt Nam đề xuất chủ trương đầu tư dự án, lập dự án, dự toán, bố trí vốn, thẩm định giá, lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu để Công ty NSJ và Công ty Bình An của Nga trúng 4 gói thầu, tổng trị giá hơn 89,9 tỷ đồng. Qua đó, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 33 tỷ đồng. Hoàng An