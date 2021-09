Vụ thổi giá cây xanh ở Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can

TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, Công an TPHCM đã phát hiện 6 vụ việc có liên quan đến hành vi trục lợi khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19; bán thuốc điều trị COVID-19 trái phép; sản xuất, mua bán tân dược giả…

TPO - Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố thêm 7 đối tượng liên quan đường dây lô đề trên 2 ngàn tỉ đồng ở An Giang.