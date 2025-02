Vụ tai nạn ô tô 7 người tử vong ở Nam Định: Bé gái sống sót được ra viện

Ngày 3/2, bé gái 7 tuổi, một trong hai người sống sót trong vụ tai nạn ô tô 7 người tử vong ở Nam Định chiều mùng 2 Tết Ất Tỵ, được bác sĩ đánh giá đủ điều kiện ra viện. Về vấn đề tinh thần, bé cần thêm thời gian để theo dõi.

Thông tin được Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết ngày 3/2 (tức mùng 6 Tết Ất Tỵ).

Bé N.N.D (sinh năm 2018, học sinh lớp 1 ở Hà Nội) là một trong hai nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng ở Nam Định chiều mùng 2 Tết. Bé được chuyển từ Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) ngay trong đêm.

Thời điểm nhập viện, thầy thuốc đánh giá bệnh nhi tổn thương phổi chủ yếu do hít phải nước khi xe ô tô lao xuống mương; không ghi nhận các vấn đề về tổn thương thần kinh, sọ não hay chấn thương khác. Sau vụ tai nạn nghiêm trọng, bé D. được các bác sĩ quan tâm, chăm sóc tâm lý. Cán bộ của bệnh viện tiếp xúc, trò chuyện, động viên, hỗ trợ tinh thần cho trẻ.

Sáng nay, 3/2, bệnh nhi tiếp tục được thầy thuốc đánh giá toàn trạng, ghi nhận sự ổn định về thể trạng, đủ điều kiện ra viện. Về vấn đề tinh thần, bác sĩ Tùng cho biết bé cần thêm thời gian để theo dõi.

Khoảng 15h ngày 30/1 (tức mùng 2 Tết), ô tô mang BKS 30G 156xx do bà Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1964, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển lưu thông trên QL21 địa phận phường Nam Vân hướng Cầu Vòi đi TP.Nam Định bất ngờ mất lái lao xuống dòng nước bên đường.

Thời điểm gặp tai nạn, trên xe có 9 người. Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong, 2 người còn lại bị thương.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được cơ quan chức năng xác định do tài xế điều khiển ô tô chuyển hướng sang bên phải, đâm vào lan can đường rồi lao xuống mương nước cạnh đó, không xảy ra va chạm với người và phương tiện tham gia giao thông khác.

Theo báo cáo của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong 9 ngày nghỉ Tết từ 25/1 (tức 26 Tết) đến hết ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết), các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu cho 550.795 lượt người bệnh. Hơn 195.100 người phải nhập viện điều trị nội trú. Tổng số phẫu thuật là 18.949 ca, trong đó phẫu thuật cấp cứu do tai nạn là 3.303 ca; 16.531 trẻ chào đời trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ 2025.

Bộ Y tế cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết có 24.076 người khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông (TNGT). Gần 9.900 người phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi; 2.537 người phải chuyển viện; 152 ca tử vong nghi do TNGT.

Với tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa, so với 8 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, số ca cấp cứu giảm 137 người (tương đương giảm 22,2%). Với tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế giảm 49 người (tương đương 51,6%).

Link gốc: https://vietnamnet.vn/vu-tai-nan-o-to-7-nguoi-tu-vong-o-nam-dinh-be-gai-song-sot-duoc-ra-vien-2368113.html