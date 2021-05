Vụ sập dàn nóng điều hòa chung cư: Bộ Xây dựng vừa nghiệm thu đã xảy ra sự cố

TPO - Bộ Xây dựng vừa nghiệm thu đưa công trình chung cư An Bình Plaza (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào sử dụng được 20 ngày thì xảy ra sự cố sập dàn nóng điều hoà xuống khu vui chơi trẻ em khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Liên quan đến sự cố sập dàn đỡ và 7 cục nóng điều hòa phục vụ khối đế của tòa nhà An Bình Plaza (97 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do Công ty CP H2H Hà Nội làm chủ đầu tư, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, ngày 7/4, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) có Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình gửi chủ đầu tư.

Theo đó, Cục trưởng Phạm Minh Hà - Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã ký, đóng dấu xác nhận chấp thuận kết quả nghiệm thu của Công ty CP H2H Hà Nội để đưa vào sử dụng đối với công trình là tòa nhà An Bình Plaza.

Như vậy chỉ sau 20 ngày công trình chung cư An Bình Plaza được nghiệm thu và đưa vào sử dụng đã xảy ra sự cố sập dàn 7 cục nóng điều hòa xuống khu vui chơi trẻ em khiến nhiều cư dân hoang mang, lắng.

"May mắn là sự cố xảy ra lúc vắng người nên không có ai bị thương. Tuy nhiên, tôi cho rằng, cần xem xét trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng liên quan công trình này, nhất là trách nhiệm của người đã ký văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng chưa ráo mực đã xảy ra sự cố", một cư dân tòa nhà An Bình Plaza lo lắng.

Trong khi đó, KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh văn phòng Hội kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, nếu chuyên môn vững không bao giờ đồng ý bố trí giàn cục nóng điều hòa hay những hạng mục kiến trúc ngay bên trên khu vui chơi cho trẻ nhỏ hoặc khu vực tập trung đông người, tiềm ẩn nguy hiểm trong quá trình sử dụng.

Do đó, vị chuyên gia này nghi ngờ trình độ của cơ quan thẩm định là Cục Quản lý hoạt động xây dựng đồng ý cho chủ đầu tư đặt giàn cục nóng điều hòa ngay bên trên khu vui chơi trẻ em.

Như Tiền Phong thông tin, khoảng 22 giờ tối 27/4, người dân sống ở chung cư An Bình Plaza nghe tiếng động lớn phía lối lên xuống hầm để xe, khi lại gần kiểm tra thì phát hiện một giàn 7 cục nóng điều hòa đổ sập xuống khu vui chơi của trẻ em. May mắn là sự cố xảy ra lúc vắng người nên không có ai bị thương.

Theo ghi nhận, tại vị trí gắn cục nóng, phần ốc vít bắt vào tường để giữ giá đỡ cục nóng điều hòa chỉ khoảng vài cm, lộ rõ khi bị nhổ khỏi tường và rơi xuống phía dưới.

Về nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn nóng tại tòa nhà An Bình Plaza, Ban Quản lý dự án An Bình Plaza cho biết, thông tin từ các cơ quan chức năng đến thời điểm này cho thấy sự cố xảy ra là do một doanh nghiệp thuê văn phòng tại dự án đã tiến hành lắp đặt và phân bổ các cục nóng chưa đều, khiến cho khi vận hành xuất hiện tình trạng rung lắc, dẫn tới sự cố sập dàn đỡ.

Ban Quản lý dự án An Bình Plaza cho biết sẽ rà soát toàn bộ giá đỡ điều hòa của dư án và giám sát việc lắp đặt của các đơn vị thuê văn phòng cũng như căn hộ tại dự án. Đơn vị quản lý cũng cam kết sẽ có các phương án ứng phó cho tất cả tình huống khẩn cấp, căn cứ trên các phương án ấy lập kế hoạch nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người dân.