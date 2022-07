Vụ phát lộ loạt thiết bị y tế không thể hiện năm sản xuất: Bệnh viện và cơ quan công an nói gì?

TPO - Liên quan đến vụ việc hàng loạt thiết bị y tế không thể hiện năm sản xuất tại Bệnh viện 71 Trung ương (phường Quảng Tâm, TP Thanh Hoá), phía bệnh viện cho rằng, cơ quan công an có sự nhầm lẫn; trong khi đó cơ quan công an xác nhận sau khi lập biên bản thì thống nhất tái nhập kho số thiết bị trên, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp kiểm tra lại, nếu có dấu hiệu về tội phạm sẽ điều tra.

Cụ thể, trao đổi nhanh với Tiền Phong, phía Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hoá) cho biết, sau khi thực hiện kiểm tra các thiết bị y tế, cơ quan công an cùng đại diện phía bệnh viện đã lập biên bản. Sau đó, thống nhất tái nhập kho toàn bộ 8 máy móc thiết bị đã xuất kho ngày 31/12/2020; giao Bệnh viện 71 Trung ương quản lý, tiến hành rà soát, xuất kho bán thanh lý theo đúng quyết định của Giám đốc Bệnh viện.

Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế nói thêm, sau khi có thông tin của báo Tiền Phong, đơn vị sẽ phối hợp kiểm tra lại số thiết bị trên, nếu có dấu hiệu về tội phạm cơ quan công an sẽ tiến hành điều tra.

Trong khi đó, chiều 11/7, tại buổi làm việc với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Lê Xuân Sánh, Giám đốc Bệnh viện 71 Trung ương cho biết, những nội dung tại biên bản do 2 Phó Giám đốc Bệnh viện (Thiều Đình Hưng và Lê Ngọc Trường) và cơ quan công an lập ký ngày 31/12/2020 là có sự nhầm lẫn. Các thiết bị không thể hiện năm sản xuất trên máy nhưng đều có ký hiệu, mã vạch phù hợp với các quyết định trước đó. Ngay sau khi biên bản của cơ quan công an được lập, phía bệnh viện đã thành lập hội đồng, kiểm tra lại các thông tin, sau đó có báo cáo với cơ quan công an về sự việc nhầm lẫn này.

Khi phóng viên đề nghị xem văn bản phía bệnh viện báo cáo, trao đổi lại với cơ quan công an, ông Sánh nói "không lưu trữ tại bệnh viện".

Ông Lê Xuân Sánh cho biết thêm, sau khi có thông tin của báo Tiền Phong, sáng 11/7, phía cơ quan công an cũng đã đến bệnh viện kiểm tra lại các trang thiết bị đang được lưu trữ trong kho tại bệnh viện.

Cùng với những nội dung trao đổi, ông Sánh cung cấp 2 văn bản gồm: Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản do ông Sánh ký (ghi ngày 5/1/2021) và Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản (ghi ngày 5/1/2021) do ông Thiều Đình Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện 71 Trung ương làm chủ toạ.

Trong biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản (do ông Thiều Đình Hưng làm chủ toạ) có nội dung: Ông Thiều Đình Hưng triệu tập Hội đồng thanh lý tài sản để xác minh lại theo lời phản ánh của ông Lê Ngọc Trường (Phó Giám đốc Bệnh viện 71 Trung ương) về việc thanh lý tài sản trang thiết bị vật tư y tế hư hỏng (ngày 31/12/2020). Cụ thể, xác minh lại tủ sấy không đúng Model, xác minh lại máy tạo oxy không đúng Model.

Biên bản ghi kết luận: "Sau khi xem xét và xác minh lại, hội đồng kết luận cụ thể sau đây: Máy tạo oxy có Model trùng hợp theo Quyết định số 5852/QĐ-BYT ngày 10/10/20216 của Bộ Y tế cho phép bán thanh lý tài sản. Tủ sấy có Model trùng hợp theo Quyết định số 5852/QĐ-BYT ngày 10/10/2016 của Bộ Y tế cho phép bán thanh lý tài sản".

Đề nghị kiểm tra việc mua bán trang thiết bị, vật tư y tế tại bệnh viện

Cùng với biên bản trên, các thành viên trong buổi làm việc với phóng viên Báo Tiền Phong xác nhận, ông Lê Ngọc Trường không là thành viên kiểm tra, xác minh lại cũng như biên bản xác minh không có chữ ký của ông Lê Ngọc Trường.

Cùng có mặt tại buổi làm việc, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Ngọc Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện 71 Trung ương (người phụ trách tài sản công của bệnh viện) cho biết, ông là người có ý kiến với cơ quan công an để kiểm tra các thiết bị tại thời điểm thanh lý. Sau khi đại diện cơ quan công an kiểm tra, ông Trường và một Phó giám đốc bệnh viện (ông Thiều Đình Hưng) cùng điều tra viên ký nhận vào biên bản (ngày 31/12/2020, có nội dung nhiều thiết bị máy móc không phù hợp với hợp đồng thanh lý, không thể hiện năm sản xuất).

"Tới nay, tôi không được thông báo hay mời tham gia kiểm tra, xử lý các nội dung trong biên bản đã được lập. Ngay cả việc bệnh viện thành lập hội đồng để kiểm tra lại các thông tin thiết bị thanh lý (do tôi phản ánh thể hiện trong biên bản được lập) tôi cũng không được biết, không là thành viên, không được thông báo trực tiếp và không biết nó diễn ra khi nào và cũng không có biên bản nào có chữ ký của tôi xác nhận việc trên. Trong khi đó, tôi là người phụ trách tài sản công của bệnh viện" - ông Trường nói.

Ngoài ra, phía cơ quan công an cũng không có thông tin trao đổi lại cũng như có thông báo gì đối với tôi sau biên bản lập ngày 31/12/2020. Tôi đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra lại hoạt động mua bán trang thiết bị, vật tư y tế tại bệnh viện...

Tại buổi làm việc với PV Tiền Phong, ông Sánh nói, các văn bản, nội dung xử lý việc này đều được thể hiện trên trang thông tin nội bộ. Ông Trường không nắm được việc này là do ông Trường không cập nhật thông tin.

Trước đó, ngày 8/7, báo Tiền Phong đã thông tin từ tháng 12/2020, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản khẳng định nhiều thiết bị y tế tại Bệnh viện 71 Trung ương (phường Quảng Tâm, TP Thanh Hoá) không thể hiện năm sản xuất, không phù hợp với số thiết bị công bố trong quyết định bán tài sản của Giám đốc bệnh viện này. Thế nhưng, đến tháng 7/2022, phía bệnh viện vẫn chưa công bố việc xử lý các nội dung thể hiện trong biên bản của cơ quan công an lập.