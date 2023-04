Vụ phá 2,8 héc ta rừng tự nhiên tại Bắc Kạn: Khởi tố vụ án, 20 đối tượng bị điều tra

TPO - Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn vừa quyết định khởi tố vụ án phá rừng Ba Bố xã Ngọc Phái và đang làm rõ 20 đối tượng có liên quan.

Cụ thể, chiều 20/4, Công an tỉnh Bắc Kạn cho hay, ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại xã Ngọc Phái.

Cơ quan công an đang làm rõ 20 đối tượng có liên quan đến vụ phá rừng này. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn đã tạm giữ tang vật vụ án gồm 3 xe môtô, 3 máy cưa xăng, 1 máy xẻ, 2 xe Tắc tơ, 1 máy xúc bánh xích và 7 dao chặt.

Gỗ được cắt từng khúc vận chuyển về xưởng cưa giáp nhà máy luyện chì của công ty TNHH Hoàng Nam

Theo thông tin của cơ quan công an, ngày 5/4, nhận được tin báo về việc tại khu vực rừng giáp ranh giữa thôn Nà Tùm và Cốc Thử, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn xảy ra vụ khai thác gỗ trái phép, Công an huyện Chợ Đồn đã phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra và xác định: 2,8 ha rừng, tại 5 lô thuộc Khoảnh 11, tiểu khu 289 (theo Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng xã Ngọc Phái năm 2018) bị khai thác trái phép. Tổng khối lượng là 170,138m3 gỗ từ nhóm IV đến nhóm VIII.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, nhiều héc ta rừng tự nhiên Ba Bố nằm giữa hai thôn Nà Tùm và Cốc Thử xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn bị chặt hạ trong nhiều ngày nhưng không được ngăn chặn.

Theo tài liệu phóng viên thu thập được, khoảnh rừng này được giao cho các hộ dân quản lý, bị chặt phá tại nhiều vị trí.

Cụ thể, lô rừng bị phá được ký hiệu là lô 152 khoảnh 11, Tiểu khu 289, thửa 573, có diện tích là 1,57 héc ta, là rừng tự nhiên phục hồi chưa có trữ lượng (ký hiệu là TXP), chủ quản lý là ông Nông Văn Tinh, trú tại thôn Nà Tùm.

Ngoài ra, ông Tinh còn là chủ quản lý rừng trồng tại lô 159 khoảnh 11, Tiểu khu 289, thửa 573 cũng bị chặt phá. Tại Tiểu khu 289 còn 4 điểm khác xảy ra chặt phá rừng.

Cụ thể, tại khoảnh 11 các lô 173, 177 do Lường Khắc Khiêm thôn Nà Tùm quản lý; lô 153, 1 158 do ông Lường Văn Quắn, ở thôn Cốc Thử quản lý; lô 148, 153 do ông Nông Văn Quyến thôn Nà Tùm quản lý. Đây là diện tích rừng tự nhiên phục hồi chưa có trữ lượng. Ngoài ra, một số diện tích rừng trồng từ năm 2009 tại lô 160 và 164a khoảnh 11 do ông Trịnh Văn Hợi thôn Cốc Thử quản lý cũng bị chặt hạ.

Ông Vũ Văn Thịnh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Chợ Đồn cho hay: "Qua đấu tranh từ 12 đối tượng được thuê, việc chặt hạ và vận chuyển gỗ bắt đầu từ cuối tháng 3. Những người này đều thông qua ông Đ. Tổ 16 (xã Ngọc Phái) nhận việc. Những đối tượng này phân chia công việc, người chặt hạ cây, người vận chuyển và có 4 người khác thực hiện chế biến lâm sản trái pháp luật tại xưởng cưa này”. Ngoài 16 người trên còn có ông S. là người nhận mua máy xẻ để lắp đặt vào khu vực này. Ông S. là người nhà bà Hằng, Giám đốc Cty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam. Đây là doanh nghiệp cạnh khu rừng bị phá; lãnh đạo UBND xã Ngọc Phái cho biết, lãnh đạo doanh nghiệp này đã mua lại quyền sử dụng diện tích rừng bị chặt phá trên.