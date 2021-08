Vụ nuôi nhốt 17 con hổ lớn giữa khu dân cư: Chính quyền, hàng xóm không hay biết?

TP - Sau khi lực lượng công an phát hiện, thu giữ 17 con hổ trưởng thành được nuôi nhốt tại các căn nhà nằm giữa khu dân cư, đại điện chính quyền địa phương và người dân mới biết sự việc vì hiếm khi nghe tiếng hổ gầm.

Rạng sáng 4/8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường phối hợp Công an huyện Yên Thành (Công an Nghệ An) thu giữ 17 con hổ trưởng thành được nuôi nhốt trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Chiều cùng ngày, hổ được tiêm thuốc gây mê, cho vào lồng sắt, chuyển lên xe cẩu, đưa đến khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) để chăm sóc, phục vụ công tác điều tra.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hiền (SN 1982, trú xóm Nam Vực, xã Đô Thành) nuôi nhốt trái phép 14 con hổ trong căn nhà hai tầng ở giữa làng. Ông Hiền khai nhận đã cải tạo chuồng trại với diện tích 80m2, mua hổ con từ Lào về nuôi, đến nay mỗi con nặng gần 2 tạ.

Theo hàng xóm, hiếm khi họ nghe thấy tiếng động lạ hay tiếng hổ gầm. “Anh Hiền đi nước ngoài về 5-6 năm nay, tích góp tiền rồi về xây căn nhà này. Hai đứa con cũng đang làm việc ở nước ngoài. Chúng tôi không nghĩ nhà anh nuôi hổ nhiều đến thế”, một cán bộ xóm Nam Vực nói. Bà Nguyễn Thị Định (SN 1971, trú xóm Phú Xuân, xã Đô Thành) nuôi nhốt 3 con hổ trưởng thành từ 1 năm trước. Bà Định đã xây dựng tầng hầm diện tích 120m2 để nuôi hổ, mỗi con hiện nặng 200-265kg.

Năm 2012, xã Đô Thành từng được biết đến là địa phương có nhiều hộ “nuôi hổ như nuôi lợn”. Thời điểm đó, một gia đình đang nuôi giữ 4 con hổ trưởng thành trong một căn phòng chưa đầy 15m2 thì bị lực lượng công an phát hiện.

Ông Luyện Xuân Huệ, Chủ tịch UBND xã Đô Thành, nói: “Việc bắt quả tang, khám xét sáng 4/8 xã không biết, chỉ khi sự vụ xảy ra, công an xã có mặt tại hiện trường và sau đó báo cáo mới hay”.

Theo ông, những người từng bị bắt năm 2012 không liên quan hai hộ lần này. Một lãnh đạo huyện Yên Thành nói rằng, thời gian qua, địa phương có tuyên truyền, nhắc nhở người dân không được nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép; tuy nhiên, về vụ 17 con hổ, sau khi công an phá án ở xã Đô Thành, huyện mới nắm được.