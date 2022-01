Vụ nữ giáo viên tự tử bị buộc thôi việc: Phòng GD&ĐT quận 7 lên tiếng

TPO - Liên quan đến vụ việc nữ giáo viên Võ Thị Như Hoa, người vừa bị Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt (quận 7, TPHCM) ký quyết định buộc thôi việc, ngày 7/1 Phòng GD&ĐT quận 7 đã có văn bản thông tin sự việc gửi các cơ quan cấp trên.

Theo văn bản, Phòng GD&ĐT quận 7 cho rằng, đối với các vi phạm của cô Võ Thị Như Hoa trong thời gian vừa qua, Trường THCS Hoàng Quốc Việt đã tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đúng thẩm quyền, thực hiện trình tự và thủ tục đúng theo các quy định của pháp luật.

Cho đến nay, nhà trường đã ban hành các quyết định kỷ luật viên chức đối với các hành vi vi phạm của cô Võ Thị Như Hoa như Quyết định về việc kỷ luật viên chức với hình thức Cảnh cáo do có hành vi không thực hiện nhiệm vụ hiệu trưởng phân công, vắng mặt không phép trong thời gian dài; Quyết định về việc kỷ luật viên chức, với hình thức Buộc thôi việc đối với hành vi đang trong thời gian thi hành Quyết định kỷ luật Cảnh cáo, do không thực hiện nhiệm vụ Hiệu trưởng phân công, tiếp tục vắng mặt không phép liên tục trong thời gian dài. Các Quyết định này được căn cứ vào Nghị định 112/2020 của Chính phủ.

Đồng thời, cô Võ Thị Như Hoa còn có hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, vi phạm vào điều 17 của Nghị định 112/2020/NĐ-CP.

Việc phân công nhiệm vụ của cô Hoa trước thời điểm ngày 31/12/2021 đã được nhà trường thông báo bằng nhiều phương thức đến cô Hoa, nhưng cô Hoa đã không phản hồi thông tin, cũng không đến trường thực hiện nhiệm vụ trong thời gian dài.

Đối với nội dung tố cáo nguyên hiệu trưởng Trường Hoàng Quốc Việt trước thời điểm tháng 3/2021, UBND quận 7 đã có xem xét giải quyết, có kết luận và xử lý theo quy định, luân chuyển, điều động, kiện toàn nhân sự quản lý của nhà trường. Phòng Giáo dục đã theo dõi, hướng dẫn nhà trường, thực hiện đầy đủ chỉ đạo trong kết luận nội dung tố cáo của UBND quận 7.

Trường cũng đã thực hiện, cũng đã có báo cáo UBND quận 7, Phòng GD&ĐT, cũng như các Phòng, ban có liên quan từ thời điểm tháng 5/2021, về kết quả thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm đối với một số cá nhân có liên quan, xem xét và xử lý kỷ luật đối với viên chức nhà trường thực hiện chưa đúng theo quy định như kết luận nội dung tố cáo nêu, tiến hành rà soát, khắc phục, chấn chỉnh một số nội dung nhà trường tổ chức thực hiện chưa đúng quy định.

"Như vậy, việc thực hiện các nội dung tố cáo là độc lập với việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm của cô Võ Thị Như Hoa", Phòng GD&ĐT quận 7 nhận định.

Trước đó, trao đổi với PV, bà Võ Thị Như Hoa cho rằng, việc Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt ra Quyết định buộc thôi việc bà là hoàn toàn sai. “Tôi được Sở Nội vụ tuyển dụng và chuyển về Phòng Nội vụ quận 7 tiếp nhận nên việc Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt ra quyết định buộc thôi việc tôi là vượt quá thẩm quyền”, bà Hoa nói.

Về lý do nêu trong Quyết định buộc thôi việc, theo bà Hoa là hoàn toàn sai. “Trường lấy lý do tôi bỏ nhiệm sở là không đúng do trong thời gian vừa rồi dịch bệnh và trường cũng không có văn bản phân công công việc cho tôi. Về việc cho rằng tôi xúc phạm nhân phẩm, thân thể người khác cũng sai do vụ việc này đang được cơ quan công an điều tra và chưa có kết luận”, bà Hoa phản biện.

Cũng theo bà Hoa, trước đó bà đã gửi đơn kiện Trường THCS Hoàng Quốc Việt ra Tòa án quận 7 để hủy các Quyết định sai đối với bà như Quyết định cảnh cáo, yêu cầu hoàn trả hơn 222 triệu đồng nhà trường đang nợ và hiện đang bổ sung Quyết định bà bị buộc thôi việc.