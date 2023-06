Vụ nổ súng tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Công an kêu gọi các đối tượng còn lại đầu thú

TPO - Ngày 13/6, trao đổi với Tiền Phong, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kêu gọi các đối tượng còn lại trong vụ nổ súng tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Cụ thể, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, trong suốt đêm qua, các lực lượng chức năng của Bộ Công an và công an Đắk Lắk quyết liệt truy bắt nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự tại UBND 2 xã… và đã bắt thêm 10 đối tượng.

Ngoài ra, trong đêm 12/6, có 2 đối tượng ra đầu thú.

Như vậy, tính đến 9h ngày 13/6, lực lượng công an đã bắt giữ 39 đối tượng. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại.

Bên cạnh đó, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kêu gọi các đối tượng trong vụ nổ súng tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Cùng với việc chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm nghi phạm, Bộ Công an cũng đã phát đi thông báo đề nghị người dân ở huyện Cư Kuin và các khu vực lân cận duy trì bình tĩnh, không hoang mang, và tuân thủ theo yêu cầu của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Nếu có ai có thông tin liên quan đến nhóm nghi phạm này, cung cấp thông tin ngay lập tức cho cơ quan công an gần nhất.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để chuyển giao các nghi phạm cho cơ quan điều tra liên quan tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.