Vụ nhóm côn đồ đập phá nhà cụ bà 78 tuổi: Bắt 2 đối tượng cầm đầu

TPO - Hai đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ đập phá nhà cụ bà 78 tuổi ở Long An đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Công Bằng (37 tuổi) và Trần Nhật Tâm (27 tuổi, cùng ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Bằng và Tâm được cho là hai đối tượng cầm đầu băng nhóm đập phá làm hư hỏng tài sản của gia đình bà N.T.T (78 tuổi), ngụ ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành.

Ngoài hai đối tượng này, một số đối tượng khác tham gia vụ việc cũng đang bị xem xét hành vi để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 15h45 ngày 27/6, có khoảng 10 đối tượng đi trên nhiều xe máy di chuyển từ hướng trung tâm huyện Châu Thành đến nhà của bà T.

Lúc này, những thành viên trong gia đình bà T. đều đi làm, chỉ còn mỗi bà ở nhà. Nhóm đối tượng liền xông vào nhà bà T. rồi dùng gạch đập bể camera gắn ở khu vực cửa chính.

Sau đó, cả bọn kéo vào trong nhà dùng hung khí đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản như tivi, máy giặt, bàn ghế, tủ kính, camera phía hành lang,… Trước khi rời đi, nhóm người này đe dọa bà T. phải nhanh chóng giải quyết số nợ do con bà đang vay.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Châu Thành xác định nhóm đối tượng này đều ngụ tỉnh Tiền Giang. Trong số này có một số người được chi tiền thuê để tham gia vào vụ gây rối, đập phá tài sản. Sau khi đập phá nhiều tài sản của gia đình bà T., cả nhóm lên xe máy chạy sang địa phận huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đòi nợ khai nhận do con trai của bà T. có vay nợ bên ngoài, sau đó thế chấp giấy tờ, đồng ý bán nhà cho chủ nợ để trả nợ.

Tuy nhiên, đến thời hạn, con trai bà T. không giao nhà nên Nguyễn Công Bằng và Trần Nhật Tâm cùng một số đối tượng khác đã kéo đến nhà bà T. đập phá để gây áp lực.