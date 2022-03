Vụ người dân chen nhau công chứng mua bán đất từ mờ sáng: Chính quyền địa phương nói gì?

TPO - Liên quan đến việc nhiều người dân đi từ 4h sáng rồi chen nhau làm thủ tục hành chính đất đai gây xôn xao dư luận, chính quyền huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã tiến hành họp, phân công cán bộ xử lý, tránh xảy ra tình trạng tương tự. Lãnh đạo huyện Dầu Tiếng cho biết, vụ việc không liên quan đến sốt đất mà do hồ sơ tồn đọng từ năm trước.

Chiều 22/3, Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc người dân phải dậy từ 4h sáng đi làm thủ tục hành chính, trong ngày UBND huyện đã giao một phó chủ tịch phụ trách giải quyết.

Theo đó, ông Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng sau khi được giao nhiệm vụ đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan nhằm đưa ra hướng xử lý dứt điểm, tránh xảy ra tình trạng tương tự trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Tuyên đề nghị bộ phận Văn phòng HĐND - UBND huyện phải bố trí đủ nhân sự để quản lý, kiểm soát tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại bộ phận một cửa đảm bảo theo đúng quy định. Không để người dân bức xúc, phiền hà khi đến liên hệ công tác.

Người dân đi làm thủ tục hành chính từ sáng sớm phải ngồi chờ Ảnh: Đ.T

Ngoài ra, phía văn phòng một cửa phối hợp với công an để xử lý đối với các trường hợp không thực hiện nghiêm quy định của bộ phận một cửa. Trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính nếu bộ phận nào chậm trễ phải có thư xin lỗi đính kèm và giải thích lý do.

Đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất huyện Dầu Tiếng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sách nhiễu, không hướng dẫn cụ thể dẫn đến tình trạng hồ sơ trả lại nhiều lần. Giải quyết tất cả hồ sơ phát sinh trong ngày cho cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ làm việc.

Cũng theo lãnh đạo huyện Dầu Tiếng, việc người dân đến làm thủ tục liên quan đến đất đai không do sốt đất. Theo vị này, thời gian qua có sự biến động về kế hoạch sử dụng đất ở năm 2022, hồ sơ bị dồn lại từ năm 2021 đến nay, trong khi người dân có nhu cầu lên thổ cư và tách thửa nhiều. Do đó, người dân muốn xử lý sớm. Về nguyên nhân có cảnh chen nhau làm thủ tục hành chính, UBND huyện Dầu Tiếng cho hay, do cán bộ bộ phận một cửa xử lý chưa khoa học để người dân bốc số cả phía trong lẫn phía ngoài.

Trước đó Tiền Phong đã phản ánh, tối 21/3, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ghi lại cảnh hàng chục người tranh nhau lấy số thứ tự tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở ủy ban nhân dân.

Đoạn clip ngắn chỉ hơn mười giây ghi lại cảnh người dân tranh nhau bốc số thứ tự để chờ làm hồ sơ chuyển nhượng đất. Sau khi xem clip được lan truyền rộng rãi, dư luận cho rằng, cơn “sốt đất” lại rộ lên tại vùng nông thôn. Một số người có mặt trong clip cho biết, để chứng thực các giấy tờ, họ phải đi từ 4h sáng ngồi phía ngoài UBND huyện chờ đến 7h30 để vào trong bốc số thứ tự chờ đến lượt vào làm hồ sơ.