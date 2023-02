Vụ ngộ độc chè đậu trắng tại An Giang: Một trường hợp tử vong

TPO - Sáng 8/2, ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, vụ ngộ độc thực phẩm khiến 38 người nhập viện, đến nay đã có 1 người tử vong.

Trước đó, vào ngày 4 – 5/2, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tiếp nhận 38 ca bệnh nhập viện do tiêu chảy, nôn ói. Qua khai thác bệnh nhân ghi nhận do ăn chè đậu trắng.

Đến sáng ngày 6/2, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới phối hợp với Trạm Y tế xã Long Điền A đã tiến hành điều tra ngộ độc. Qua đó xác định, số chè trên do bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (44 tuổi, ngụ xã Long Điền A) nấu vào chiều ngày 3/2, đến sáng ngày 4/2 bà này đem phát miễn phí cho người dân ở gần nhà và người đi đường (không xác định được số lượng người ăn). Nguyên liệu gồm có 20kg đậu trắng, 8kg nếp, 10kg dừa nạo sẵn, 24 kg đường cát.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, có 88 người bị ngộ độc do ăn chè đậu trắng. Trong đó, có 50 trường hợp ngộ độc nhẹ điều trị tại nhà; 38 trường hợp nhập viện tại Trung tâm y tế huyện Chợ Mới; tuy nhiên có 4 trường hợp nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang; đến nay, đã có 1 người tử vong, 3 người còn lại sức khỏe có chuyển biến tích cực.

Hiện ngành chức năng đã gửi mẫu chè đi xác định nguyên nhân gây ngộ độc.