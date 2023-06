Vụ cựu quan chức Sở GD&ĐT Quảng Ninh nhận hối lộ: Thêm hai người bị khởi tố khi điều tra bổ sung

TPO - Trong giai đoạn điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan”, CQĐT đã khởi tố thêm hai bị can Trần Phú Hưng (nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và định giá AIC – Việt Nam) và Nguyễn Anh Tuấn (thẩm định viên) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nâng tổng số bị can lên 17 người

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan”.

Tại kết luận điều tra bổ sung lần này, C03 đề nghị truy tố thêm hai bị can Trần Phú Hưng (nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và định giá AIC – Việt Nam) và Nguyễn Anh Tuấn (thẩm định viên) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong khi đó, các bị can Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch NSI Group) bị đề nghị truy tố thêm tội “Đưa hối lộ”; Vũ Liên Oanh (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh), Ngô Vui và Hà Huy Long (đều là nguyên Trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở) bị đề nghị truy tố thêm tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Được biết hồi cuối tháng 2/2023, C03 mới chỉ đề nghị truy tố Nga, Oanh, Vui và Long về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng tội nêu trên có 10 bị can khác, gồm: Trần Thị Thanh Xuân và Trần Ngọc Thắng (cùng là cựu Tổng giám đốc Công ty MQF); Ngô Mạnh Hùng (cựu Phó giám đốc Công ty MQF); Lê Long Hải (Giám đốc kinh doanh khu vực 3 Công ty NSJ Group); Lê Đại Tân (chuyên viên kinh doanh Công ty NSJ Group); Phạm Việt Anh (Phó phòng dự án Công ty MQF); Hoàng Thị Minh Tâm (nhân viên Công ty MQF); Vũ Ngọc Minh (Giám đốc Công ty Gia Lộc); Hà Thị Thu Huyền (thẩm định viên Công ty Gia Lộc); Phạm Đức Chính (nhân viên Công ty Gia Lộc).

Như vậy, sau điều tra bổ sung đã nâng tổng số bị can trong vụ án lên 17 người.

Nhờ con gái đi nhận hộ tiền hối lộ

Theo kết luận điều tra, bị can Hoàng Thị Thúy Nga bị cáo buộc cùng thuộc cấp tự lập 6 dự án cho Sở GD&ĐT Quảng Ninh rồi tham gia đấu thầu, trúng cả 6 dự án trong giai đoạn 2016 - 2019.

Các gói thầu này đều cung cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Ninh với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, giá vật tư bị “nâng khống” nên gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng.

Sau đó, bị can Nga chi "hoa hồng" cho bà Vũ Liên Oanh 14 tỷ đồng; Ngô Vui 14,8 tỷ đồng và Hà Huy Long hơn 1,8 tỷ.

Trong kết luận điều tra bổ sung, bị can Vũ Liên Oanh khai, sau khi Công ty NSJ trúng thầu và thực hiện xong các gói thầu, bị can Hoàng Thị Thúy Nga đã đến gặp mặt, cảm ơn và trực tiếp đưa 14 tỷ đồng cho Oanh trong bốn lần.

Cụ thể: Lần thứ nhất cuối năm 2016, đầu 2017 (trước Tết âm lịch), Nga mang túi tiền 1 tỷ đồng đến phòng làm việc của Oanh tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh và nói “em cảm ơn và chúc Tết chị”; tương tự lần hai, lần ba, cũng vào dịp trước Tết âm lịch các năm 2018, 2019, bị can Nga đem hai túi tiền (một túi 3,5 tỷ đồng và một túi 5 tỷ đồng) đến phòng làm việc cho Oanh; lần thứ tư vào trước Tết âm lịch 2020 (thời điểm này Oanh đã nghỉ hưu), Nga và thuộc cấp đem vali chứa 4,5 tỷ đồng đến nhà riêng của bị can Oanh để biếu.

Đối với bị can Ngô Vui, người này khai nhận có năm lần nhận tổng số tiền 14,8 tỷ đồng từ Hoàng Thị Thúy Nga, trong đó, có hai lần Vui nhờ con gái ruột Ngô Hoàng Anh trực tiếp đến trụ sở Công ty NSJ của Nga nhận tiền đem về.

Trong khi đó, con gái Ngô Hoàng Anh của Vui khai, cuối năm 2019 được bố điện bảo: “Con đến tòa nhà chỗ Công ty NSJ ở số 1 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội, để lấy cho Bố túi đồ, Bố đã gọi điện cho chị Nga rồi và bảo Hoàng Anh điện thoại cho chị Tình kế toán Công ty NSJ để lấy cầm về cho Bố”. Do quen biết bà Tình từ trước, Hoàng Anh đến nhận tiền, sau đó đi taxi từ Hà Nội về Quảng Ninh giao cho bố.

Khoảng ba tuần sau lần nhận tiền đầu tiên, Hoàng Anh tiếp tục được bố điện bảo đến Công ty NSJ nhận đồ. Lần này, Hoàng Anh đến và được bà Tình nói là tiền. Còn bà Vũ Thị Tình (Kế toán Công ty NSJ) khai, hai lần đưa tiền cho con gái của Ngô Vui thông qua chỉ đạo của Hoàng Thị Thúy Nga.

Bị can Hà Huy Long có bốn lần nhận gần 1,4 tỷ đồng từ Nga. Long khai mỗi lần đưa tiền, Nga đều nói “em có chút quà cảm ơn anh”. Ngoài ra, trong thời gian phụ trách Phòng Kế hoạch tài chính Sở thay cho Ngô Vui đã nghỉ hưu, nhân viên Công ty NSJ là Lê Đại Tấn, dẫn ông Vũ Duy Minh (Giám đốc Công ty VNNew) lên phòng làm việc đưa cho Long 495 triệu đồng. Số tiền này, theo Long hiểu đó là tiền Công ty VNNew “cắt phế 50%” cho việc phối hợp lập dự án.

Theo C03, quá trình điều tra, hai bị can Ngô Vui, Hà Huy Long đã tác động và được gia đình nộp lại toàn bộ số tiền nhận từ Nga để khắc phục hậu quả. Riêng bị can Vũ Liên Oanh có nguyện vọng nộp lại tiền, song gia đình bị can chưa thực hiện được, cơ quan điều tra đã kê biên một số tài sản nhà đất của bà Oanh để đảm bảo thi hành án.

Ngoài vụ án xảy ra tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh, bị can Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch NSJ, từng là Phó tổng giám đốc Công ty AIC) còn liên quan đến 3 vụ án khác. Hồi tháng giữa tháng 2/2023, TAND TP Cần Thơ tuyên bà Nga mức án 8 năm tù liên quan đến hành vi “thông thầu” tại Sở Y tế; cuối tháng 5/2023, TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm tuyên Nga phạt 12 năm tù trong vụ án “thông thầu”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai; còn tại Sở Y tế Tây Ninh, cơ quan điều tra đang làm rõ sai phạm của bà Nga.