Vụ công ty bất động sản dựng trò ‘sốt đất’ chạy như giặc: Giám đốc công ty nói gì?

TPO - Luật pháp có quy định rõ ràng nhưng việc thu thập thông tin về giá giao dịch thực của bất động sản trên thị trường rất khó khăn. Do đó, TPHCM muốn tự chủ ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất.

TPO - Ngoài dự án Tân Việt Phát 2 đã bị Bộ Công an khởi tố 5 cựu quan chức cấp cao và đương chức, tỉnh Bình Thuận còn có dự án Trường Mầm non Lê Quý Đôn, Biển Quê Hương, Hamubay Phan Thiết đang bị công an điều tra vì bị tố giao "đất vàng" không qua đấu giá.