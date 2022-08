Vụ chôn rác thải trái phép tại Bình Dương: Không có chuyện bảo kê hay bao che

TPO - Tại buổi họp báo chiều ngày 30/8 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại diện ngành chức năng khẳng định không có chuyện bảo kê hay bao che liên quan đến vụ phát hiện một công ty chôn lấp rác thải quy mô lớn.

Liên quan đến vụ Công ty TNHH MTV môi trường Trà Vinh chôn rác thải ở khu đất rộng lớn thuộc xã Tân Long, huyện Phú Giáo, bà Võ Thanh Vân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở TNMT tỉnh Bình Dương) cho biết, ngay khi công an kiểm tra, phát hiện, UBND huyện Phú Giáo và Sở TNMT đã báo cáo tình hình cho UBND tỉnh Bình Dương.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương xác minh, có biện pháp xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm.

Cũng tại buổi họp báo, đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ Công an) phát hiện và thấy thời điểm chín muồi thì tiến hành kiểm tra xử lý với sự phối hợp của lực lượng Công an tỉnh Bình Dương.

“Quan điểm của chúng tôi, nếu C05 không làm thì Công an tỉnh Bình Dương cũng sẽ làm”, đại tá Trần Văn Chính nhấn mạnh và cho biết trong vụ việc này không có chuyện bảo kê hay bao che như một số thông tin nghi vấn.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện chính quyền xã Tân Long cho hay, từ trước đến nay chưa nhận phản ánh nào từ người dân về việc ô nhiễm môi trường quanh khu vực. Mặt khác, với vai trò cấp xã không có quyền vào công ty để kiểm tra. Việc doanh nghiệp chôn rác thải do ngành chức năng kiểm tra và phát hiện chứ không phải chờ người dân phản ánh mới làm.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, ngày 27/8, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ Công an) phối hợp các đơn vị tổ chức kiểm tra, phát hiện một vụ chôn lấp chất thải có quy mô lớn tại khu vực xã Tân Long.

Bãi chôn lấp rác thải vừa bị phát hiện thuộc Công ty TNHH MTV môi trường Trà Vinh. Thay vì xử lý rác, doanh nghiệp này lại chôn lấp rác trái phép với khối lượng rất lớn.

Các chất thải gồm xỉ than, tro bay, rác, bao bì nhiễm dầu, bông thủy tinh… thay vì phải được đưa về nhà máy xử lý chất thải ở tỉnh Trà Vinh để xử lý, các đối tượng đã chở về khu vực xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương chôn lấp trái phép.

Qua kiểm tra, tại khu vực phát hiện chôn rác thải trái phép có khoảng 20 lao động, 10 xe tải và xe đầu kéo loại lớn. Khu đất rộng khoảng 28.000m2 do doanh nghiệp thuê, trong đó một phần diện tích đã được sử dụng để chôn lấp chất thải.

Làm việc với ngành chức năng, ông Cao Thọ Bình (người thực hiện việc chôn rác thải) khai, hằng ngày đều đi lấy rác thải từ các đối tác ở Bình Dương để đưa về tỉnh Trà Vinh xử lý. Tuy nhiên, các đối tượng đã chôn lấp rác thải để giảm bớt chi phí.