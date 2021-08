Vụ chi 12 triệu mua 'Giấy đi đường': Cơ quan Công an đang truy nguồn gốc

TPO - Ngày 11/8, PC03 - Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hoá đơn.

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố một bị can liên quan đến vụ nuôi nhốt hổ trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành gây chấn động dư luận.