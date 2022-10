Vụ cháy karaoke làm 32 người chết: 'Không có chuyện cán bộ cổ phần hay bảo kê quán'

TPO - “Quan điểm xử lý vụ cháy karaoke An Phú là không bao che, không có vùng cấm, xử lý lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tôi khẳng định, không có chuyện cán bộ có cổ phần hay bảo kê quán karaoke An Phú”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết.

Ngày 4/10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội tháng 9/2022. Ông Nguyễn Tầm Dương – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương và ông Lê Tuấn Anh – Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông cùng chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, phóng viên Tiền Phong đã đặt các câu hỏi liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú làm chết 32 người như trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc cấp phép an toàn phòng cháy, chữa cháy; các biên bản kiểm tra, giấy tờ cần thiết trước khi cấp phép; tại thời điểm khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng có phát hiện và thu được vỏ bình cứu hỏa nào hay không?

Tại họp báo, đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay Cơ quan CSĐT đang phối hợp các đơn vị đẩy nhanh thu thập, trưng cầu giám định để có cơ sở xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có).

“Quan điểm xử lý vụ cháy karaoke An Phú là không bao che, không có vùng cấm, xử lý lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tôi khẳng định, không có chuyện cán bộ có cổ phần hay bảo kê quán karaoke An Phú”, đại tá Chính nói tại buổi họp báo.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, sau khi xảy ra vụ cháy karaoke An Phú làm chết 32 người, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo tổng kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động trên 50 cơ sở kinh doanh chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chủ yếu là karaoke. Tổng số tiền xử phạt hành chính trong đợt tổng kiểm tra hơn 4 tỷ đồng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 20h40 ngày 6/9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo kết luận điều tra, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán rồi lan rộng. Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Đến 20h30 ngày 7/9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường. Trong số 32 người tử vong, có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ. Tất cả thi thể sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ngày 16/9, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đối với ông Lê Anh Xuân (SN 1980, chủ karaoke An Phú) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.