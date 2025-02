Vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân: Nhóm cựu cán bộ chuẩn bị hầu toà

TPO - Để xảy ra hỏa hoạn làm 56 người tử vong, nhóm 5 cựu cán bộ phường Khương Đình và quận Thanh Xuân cùng chủ căn chung cư mini sẽ hầu tòa với cáo buộc “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Công trình vượt phép

Ngày 26/2, TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tòa nhà chung cư mini cao 9 tầng trên phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) làm 56 người tử vong.

Theo quyết định, phiên tòa mở ngày 10/3, dự kiến kéo dài trong 3 ngày; hội đồng xét xử gồm 5 người (2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân) thẩm phán Đặng Mạnh Cẩm Yến, Phó Chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên, làm chủ tọa phiên tòa.

Một kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Cuối năm 2024, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú phường Yên Hòa, Cầu Giấy - là chủ của tòa chung cư mini cao 9 tầng trên phố Khương Hạ) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Cùng vụ án, Viện kiểm sát cũng truy tố các bị can: Phạm Tần Anh (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, quận Thanh Xuân); Chu Xuân Sơn (cựu Phó Chủ tịch UBND phường); Nguyễn Thị Kim Trang (cựu Cán bộ địa chính - xây dựng phường); Nguyễn Tuấn Anh (cựu Phó trưởng Công an phường); Nguyễn Đình Quân (cựu Tổ trưởng Tổ Thanh tra Xây dựng phường); Trần Trọng Khang (cựu Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cáo trạng xác định, Minh là chủ sở hữu thửa đất diện tích 240m2 (ở số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân).

Tháng 3/2015, UBND quận cấp cho Minh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên thửa đất, diện tích xây dựng tầng là 167,4m2; mật độ xây dựng 70%; tổng diện tích sàn xây dựng 1.165,9m2; tổng chiều cao công trình 20,2m gồm 6 tầng, tầng lửng và tum thang, với tổng số 33 phòng.

Quá trình thi công, Viện kiểm sát cáo buộc Minh tự ý thay đổi thiết kế, xây thành 9 tầng và 1 tum (vượt 3 tầng so với giấy phép); diện tích sàn tầng là 240m2 (vượt 132,6m2); tổng số 45 phòng như căn hộ khép kín.

Khi xây đến tầng 7 tòa nhà, khoảng tháng 7/2025, Minh bị tổ thanh tra xây dựng phường Khương Đình phát hiện, báo cáo UBND phường và Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân.

Ngay sau đó, căn nhà của Minh bị dừng thi công, UBND phường phạt hành chính 15 triệu đồng, buộc phá dỡ phần xây dựng sai phép.

Nhóm cựu cán bộ 'tắc trách'

Tuy nhiên, quá trình cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính, Viện kiểm sát cho rằng, bị cáo Chu Xuân Sơn không biết các bị cáo Nguyễn Đình Quân; Nguyễn Thị Kim Trang và anh Phạm Thanh Tùng (nhân viên hợp đồng) đã lập biên bản và ký xác nhận việc “Minh tự tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phép tại tầng 7, còn phần xây dựng sai mật độ so với giấy phép xây dựng thì cả 3 không yêu cầu Minh phải phá dỡ luôn...”.

Sai phạm của 3 cán bộ dẫn đến việc Chu Xuân Sơn thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ phường phải tham mưu thực hiện quyết định cưỡng chế.

Đối với Trần Trọng Khang (cựu Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân), cơ quan tố tụng xác định ông này biết việc Quân, Trang và anh Tùng lập biên bản xác nhận “Minh mới chỉ tự tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phép tại tầng 7, chưa phá dỡ phần xây dựng sai mật độ xây dựng so với giấy phép nhưng không tiếp tục yêu cầu tổ thanh tra xây dựng và UBND phường Khương Đình phải thực hiện quyết định cưỡng chế”.

Như vậy, loạt sai phạm của nhóm cựu cán bộ phường và quận bị đánh giá là thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, dẫn đến bỏ mặc công trình vi phạm, để chủ nhà tiếp tục xây dựng từ tầng 7 lên đến tầng 9 mà không bị bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào kiểm tra, xử lý.

Khi công trình hoàn thiện, từ tháng 10/2015 - 4/2016, bị cáo Minh bán 45 căn hộ bằng hình thức ký văn bản thỏa thuận cho các cá nhân, hộ gia đình. Tính đến trước thời điểm xảy ra vụ cháy, tòa nhà có 147 cư dân sinh sống tự quyết định quyền quản lý, sử dụng.

Về công tác PCCC tại địa bàn, Viện kiểm sát cho rằng Chủ tịch UBND phường Khương Đình đã phân công bị cáo Phạm Tần phụ trách; Trưởng Công an phường cũng phân công bị cáo Nguyễn Tuấn Anh quản lý.

Theo như cáo buộc, từ 31/8/2018 - 12/6/2020, Công an quận Thanh Xuân phát hiện nhiều vi phạm về PCCC tại tòa nhà; UBND quận Thanh Xuân cũng từng quyết định đình chỉ hoạt động đối với tầng 1, đồng thời, giao cho Nghiêm Quang Minh và các hộ dân có trách nhiệm thi hành yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC. Quận giao cho UBND phường Khương Đình và Công an phường phối hợp, giám sát đôn đốc thực hiện.

Tuy nhiên, Minh và các cư dân không thực hiện, trong khi cá nhân Phạm Tần Anh và Nguyễn Tuấn Anh đã không đôn đốc, đưa ra các giải pháp, không báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo UBND phường, công an phường xử lý.

Khoảng 23h20 ngày 12/9/2023, dây điện bị chập tại khu vực bình ắc quy đặt ở giáp tường tầng 1 tòa nhà gây cháy. Ngọn lửa sau đó lây lan, dù được phát hiện nhưng với bình bọt chữa cháy tại tầng không dập được đám cháy, dẫn đến ngọn lửa bùng lớn.

Đến 0h15 ngày 13/9/2023, đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng ghi nhận 56 người sống trong căn nhà đã tử vong, 44 người bị thương. Thiệt hại về tài sản hơn 3,2 tỷ đồng.