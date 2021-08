Vụ cán bộ thu tiền cấp hồ sơ 'luồng xanh' cho gần 2.000 ô tô: Còn những ai liên quan?

TP - Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976, trú phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.