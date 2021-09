Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Điều tra dấu hiệu rửa tiền

TP - Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ có hay không hành vi rửa tiền của anh em trùm than lậu Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến, các dự án bất động sản, dàn siêu xe....

Thích phô trương thanh thế

Hai ông trùm trong giới buôn lậu than Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh (anh em song sinh, SN 1988, trú tại TX Đông Triều, Quảng Ninh) vừa bị Bộ Công an bắt giữ còn được biết đến với biệt danh anh em “Còm, Phệ”. Mới 33 tuổi, nhưng 2 anh em được xếp vào giới siêu giàu ở Quảng Ninh, nổi tiếng về độ chơi ngông cũng như khối tài sản kếch xù.

Không chỉ gia nhập giới siêu giàu, anh em “Còm, Phệ” là những nhân vật “số má” trong giới giang hồ đất mỏ. Những phi vụ buôn bán lan đột biến của 2 anh em đều có bóng dáng của những tay anh chị ở Hạ Long, Cẩm Phả đứng đằng sau hậu thuẫn.

Đình đám nhất là thương vụ giao dịch lan đột biến Ngọc sơn cước có giá lên tới 250 tỷ đồng. Vụ giao dịch với những chồng tiền mệnh giá 500.000 đồng đặt kín mặt bàn đã khiến dân mạng một phen dậy sóng.

Thời điểm lan đột biến ở đỉnh cao, nhiều người chơi lan đã choáng váng khi chứng kiến những giống lan quý hiếm mà anh em Giang, Thanh đang sở hữu. Tài sản trên giá trị cây lan tính vào thời điểm đó của anh em Giang, Thanh ước khoảng nghìn tỷ đồng.

“Vì song sinh nên ngoại hình 2 anh em khá giống nhau, nhưng tính cách của Giang có phần khác biệt. Thích khoe của và phô trương thanh thế, nhiều lúc Giang lấn át Thanh trong nhiều việc để tự mình đưa ra quyết định. Tính cách của Thanh điềm đạm hơn và ít nói nhưng cũng thích chơi trội”, chia sẻ của một người từng nhiều lần tiếp xúc với anh em Giang, Thanh.

Cũng theo người này, mặc dù lớn lên tại Đông Triều nhưng ít ai biết về đời sống riêng tư của 2 anh em này. Những người thường xuyên đến nhà hai đối tượng chơi đa số là các tay anh chị trong giới giang hồ. Các giao dịch gặp gỡ đều diễn ra ở vườn lan hoặc nhà hàng. Lúc mới nổi vụ bán lan 250 tỷ đồng, Giang còn mời giới truyền thông về tận vườn để viết bài về mình như một nghệ nhân chơi lan thực thụ nhằm đánh bóng tên tuổi.

Xem xét trách nhiệm của các cơ quan liên quan

“Từ ngày xưa, lúc anh em Giang, Thanh mới chập chững vào nghề “múc than” nhiều người đã khuyên họ bớt phô trương để tránh gây sự chú ý. Nhưng tuổi trẻ ngông cuồng, càng ngày độ ngông càng lớn. Cú “ngã ngựa” vừa rồi cũng là cái kết không nằm ngoài dự đoán cho Giang và Thanh”, một người tiếp xúc nhiều lần với anh em Giang, Thanh, nói.

Trước đó, ngày 19/8/2021, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương và lực lượng Cảnh sát Cơ động đồng loạt “tập kích” 21 điểm tập kết than tại huyện Kinh Môn, Hải Dương mở màn cho chuyên án điều tra, xử lý đường dây khai thác, mua bán trái phép than lậu lớn nhất từ trước đến nay.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ, khởi tố 12 đối tượng cùng về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo điều 227 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp của Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp. Theo đó, ước tính số tiền trốn thuế của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương do anh em Giang, Thanh làm chủ là 24,6 tỷ đồng.

Theo nguồn tin cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của nhiều người liên quan, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tại Thái Nguyên, Hải Dương khi để khoáng sản bị khai thác, tiêu thụ trái phép trong thời gian dài. Mặt khác, Cơ quan điều tra tập trung điều tra để xác định có hay không việc các đối tượng rửa tiền than lậu vào các dự án nhà ở, bất động sản và giao dịch lan đột biến.

Trên trang facebook cá nhân, Bùi Hữu Giang thường xuyên khoe những tài sản trị giá như chiếc siêu xe McLaren 720S độ N-Largo đình đám Việt Nam, chiếc Rolls-Royce Cullinan có giá 39 tỷ đồng và căn biệt phủ hoành tráng tại thị xã Đông Triều khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Đáng chú ý, tháng 5/2021, Bùi Hữu Giang khoe lên trang facebook cá nhân việc vừa tậu một chiếc đồng hồ hiệu Rafael Nadal RM27-03 với giá xấp xỉ 30 tỷ đồng.