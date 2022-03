Vụ án oan hơn 40 năm trước ở Tây Ninh: Nạn nhân yêu cầu bồi thường 3,6 tỷ đồng

TPO - Hôm nay (16/3), TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ ông Nguyễn Văn Dũng (nguyên đơn, SN 1961, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh (bị đơn) đòi bồi thường oan sai.

Theo nội dung vụ kiện, ông Dũng là người bị oan trong vụ án “Cướp tài sản riêng của công dân” theo Quyết định đình chỉ điều tra số 13/KSĐT-TA ngày 11/5/1983 của Viện KSND tỉnh Tây Ninh.

Ngày 12/3/2020, ông Dũng nhận được Quyết định giải quyết bồi thường 1,1 tỷ đồng của Viện KSND tỉnh Tây Ninh. Ông Dũng đã không đồng ý với quyết định bồi thường này và đã nộp đơn khởi kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh.

Ông Dũng cho biết, ông là 1 trong 8 người bị oan sai trong vụ án “Cướp tài sản riêng của công dân” do Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 26/7/1979. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận điều tra, sau đó Viện KSND tỉnh Tây Ninh ra Quyết định đình chỉ điều tra vào ngày 11/5/1983, trả tự do cho các bị can sau 1.386 ngày bị giam, do không có hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa hôm nay, ông Dũng đã yêu cầu TAND tỉnh Bình Dương tuyên bồi thường cho ông 3,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị đơn là đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh không chấp thuận mức bồi thường mà ông Dũng đưa ra.

Do tính chất phức tạp của vụ kiện, HĐXX quyết định nghị án kéo dài. Ngày 22/3 tới Tòa sẽ tuyên án.

Vụ ‘cướp’ này xảy ra năm 1979 khi ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng ‘lớn’) đang là bộ đội thuộc C19 – E774 Sư đoàn 317 (Quân khu 7), đóng quân tại chiến trường Campuchia.

Ngày 25/7/1979, ông Dũng ‘lớn’ được đơn vị cử về Việt Nam lấy tài liệu tập huấn và nhân dịp về thăm gia đình tại ấp Bùng Binh (xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Khoảng 23h ngày 26/7/1979, ông Dũng ‘lớn’ bị CA xã bắt giải lên CA huyện Trảng Bàng với lý do ông “Cướp tài sản riêng của công dân” và ra lệnh bắt tạm giam từ ngày 27/7/1979.

Mở rộng điều tra, thêm 7 công dân bị bắt, trong đó có ông Nguyễn Văn Dũng – người đang khởi kiện. Hiện 7/8 công dân oan đã chấp nhận bồi thường thiệt hại.