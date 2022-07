Vụ án lừa đảo, rửa tiền của nhóm lãnh đạo Công ty Alibaba sẽ xét xử trong 60 ngày

TPO - TAND TPHCM vừa có quyết định đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba) và 22 bị cáo chung vụ ra xét xử sơ thẩm. Theo đó, phiên tòa bắt đầu từ ngày 12/8 và kéo dài khoảng 60 ngày.

TAND TPHCM cũng cho biết, thẩm phán Trần Minh Châu sẽ là người làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên toà là các kiểm sát viên Lê Thị Đông, Phạm Văn Hiền và Châu Hoàng Sơn.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (cựu Tổng giám đốc Cty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị cáo khác, bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (cựu Giám đốc Cty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (cựu Giám đốc Cty TNHH Địa ốc Xanh, em ruột Luyện) bị xét xử về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Huỳnh Thị Kim Thắng (cựu kế toán trưởng Cty Alibaba) bị xét xử tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt, toàn bộ hoạt động của Cty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc. Trong quá trình điều tra, Luyện thừa nhận mình là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Cty Alibaba; chỉ đạo các nhân viên dưới quyền đi mua đất nông nghiệp, giá mua theo khung giá Luyện chỉ định, vị trí đất do Luyện định hướng.

Bị can Luyện cũng là người yêu cầu, chỉ đạo bộ phận thiết kế vẽ đồ họa, người duyệt khi lên sơ đồ lô, thửa đất, giá cả hàng hóa khi bán cho khách hàng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội. Luyện cũng cho rằng không quảng cáo gian dối, không chiếm đoạt tiền của ai; bị can không phân lô trái pháp luật; Toàn bộ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều có quy hoạch rõ ràng; Việc phân lô bán nền được bị can chỉ đạo các nhân viên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hiện bị can đang sở hữu hơn 430ha đất nên quy kết bị can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không có căn cứ pháp luật.

Tuy nhiên, cáo trạng dẫn kết quả điều tra xác định, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất. Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty, đứng tên giám đốc và là người đại điện theo pháp luật của các công ty này là những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện, Sử dụng hệ thống công ty trực thuộc này tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Nguồn tiền mua đất nông nghiệp được huy động từ chính khách hàng bằng cách, dùng pháp nhân của Cty CP địa ốc Alibaba và các công ty cùng hệ thống, tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Có trường hợp, dù không ký hợp đồng đặt cọc hoặc nhận chuyển nhượng, lô đất nông nghiệp thuộc sở hữu của người dân đang sử dụng, nhưng các bị can vẫn tự đặt tên dự án, phân lô, chia nền, trên đất nông nghiệp của người khác để thu hút nguồn tiền từ khách hàng, hoặc sử dụng thủ đoạn “xoay vòng” bằng cách nhiều dự án mới chỉ đặt cọc mua thửa đất nông nghiệp, chưa thực hiện giao dịch chuyển nhượng công chứng, các bị can chưa có quyền sở hữu lô đất nhưng vẫn đặt tên dự án hấp dẫn kêu gọi khách hàng đầu tư.

Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Cty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Cty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Cáo trạng nêu, 23 bị can trong vụ án đã vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 4.361 bị hại, chiếm đoạt số tiền 2.264 tỷ đồng.