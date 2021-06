Vụ 43ha đất công về tay tư nhân: Con rể cựu Chủ tịch Tổng Cty Bình Dương giữ vai trò gì?

TPO - Nguyễn Đại Dương, cựu Giám đốc vũ trường Newcentury (Hà Nội) đã thông đồng với bố vợ là Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc TCT Bình Dương, thực hiện các hành vi sai phạm liên quan đến khu đất 43ha đất công ở Bình Dương vào tay tư nhân.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Đại Dương; Nguyễn Quốc Hùng (giám đốc Công ty cổ phần BĐS Âu Lạc (TP.HCM); Phạm Hữu Hiền, nguyên PTGĐ công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam; Hồ Hoàng Nam, PTGĐ công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam.

Cả 4 bị can cùng bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cùng với hành vi trên, ngày 23/2, công an đã bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Lê Văn Trang (nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương), Võ Thanh Bình (nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thái Thanh (Phó trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác, Cục thuế tỉnh Bình Dương).

Trước đó, ngày 8/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Nguyên Vũ, Tổng Giám đốc TCT Bình Dương.

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 14 bị can liên quan vụ án 43ha đất công về tay doanh nghiệp tư nhân.

Trong các bị can bị khởi tố, bắt giam đều có chức vụ trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp duy chỉ có Nguyễn Đại Dương, trong hồ sơ công an không ghi chức vụ, nơi công tác. Vậy, Nguyễn Đại Dương là ai và bị bắt với vài trò gì?

Theo nguồn tin Tiền Phong, Nguyễn Đại Dương (56 tuổi), con rể bị can Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch HĐTV TCT Bình Dương, người trước đó đã bị khởi tố.

Nguyễn Đại Dương được xác định giữ vai trò cấu kết, thông đồng với bố vợ là Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc TCT Bình Dương, thực hiện các hành vi sai phạm liên quan đến khu đất 43ha đất công ở Bình Dương vào tay tư nhân.

Hai bị can cha con được xác định là đã câu kết chuyển nhượng toàn bộ dự án khu dân cư - thương mại - dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương từ đất Nhà nước sang Công ty cổ phần bất động sản Âu Lạc, đơn vị có 100% vốn tư nhân do bị can Nguyễn Quốc Hùng làm giám đốc. Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can trái quy định pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước.

Đối với bị can Phạm Hữu Hiền với vai trò là tổ trưởng tổ thẩm định giá đã giúp sức cho các bị can chuyển nhượng dự án dẫn đến 43ha đất vốn là tài sản nhà nước vào tay tư nhân.

Cơ quan CSĐT xác định, Hiền biết TCT Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất 43ha và đưa khu đất 145ha vào góp vốn tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Thành là trái với quy định pháp luật. Tuy nhiên, Hiền đã giúp TCT Bình Dương sắp xếp, phân loại hai khu đất này vào mục tài sản chờ thanh lý, không thẩm định giá đưa vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Riêng đối với bị can Nguyễn Đại Dương, ngoài việc vừa bị khởi tố bắt giam liên quan đến chuyển nhượng đất công về tay tư nhân, cũng từng "nổi tiếng" trong vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép xảy ra tại "vũ trường New Century" xảy ra ở Hà Nội giai đoạn 2007 - 2009. Lúc bấy giờ, bị can Dương đã bị bắt. Tuy nhiên, sau đó Dương lại được tòa miễn trách nhiệm hình sự. Vụ việc từng gây xôn xao trong dư luận.

Theo hồ sơ, TCT Bình Dương trước đây do Tỉnh ủy Bình Dương nắm giữ 100% vốn điều lệ, sau đó cổ phần hóa nên thoái vốn nhà nước xuống còn trên 60%. TCT Bình Dương được giao gần 600ha đất sạch ngay "cửa ngõ" thành phố mới Bình Dương (thuộc địa phận hành chính của phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một). Sau khi được giao đất, chỉ có một phần khu đất vàng 600ha được TCT Bình Dương làm sân golf. Còn lại bị "xẻ nhỏ", trong đó có khu bỏ trống chưa triển khai dự án, còn hai khu đất gồm một khu đất 43ha đã được chuyển nhượng cho doanh nghiệp tư nhân khác triển khai dự án khu đô thị Tân Phú và một khu đất khác rộng 145ha (kế bên khu đất 43ha) cũng "rơi" vào tay công ty tư nhân. Theo điều tra, đối với 43ha ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, TCT Bình Dương đã chuyển nhượng cho Công ty BĐS Âu Lạc với giá 250 tỉ đồng. Theo công an, việc chuyển nhượng giá đất thấp hơn thị trường, các bị can đã gây thiệt hại hơn 126,8 tỉ đồng.