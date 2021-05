Vụ 3 căn nhà mặt phố giá 100 triệu/căn: Bị thúc ép bán nhà trả nợ?

TPO - Trước thông tin 3 căn nhà mặt phố tại TP Ninh Bình được bán với giá 100 triệu đồng/căn, PV Tiền Phong liên hệ và được khổ chủ cho biết đã làm đơn gửi cơ quan công an, tòa án tố chủ nợ đưa nhóm người xăm trổ đến uy hiếp, hối thúc gia đình phải bán nhà trả nợ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, thời gian gần đây, dư luận tại TP Ninh Bình (Ninh Bình) không khỏi xôn xao bởi 3 căn nhà mặt phố Lương Văn Thăng, TP Ninh Bình được bán với giá 100 triệu đồng/căn. Dư luận cũng cho rằng, gia chủ của 3 căn nhà này từng phải đi vay nợ đối tượng ngoài xã hội.

Trước thông tin trên, PV Tiền Phong đã liên hệ với ông Phạm Quốc Thịnh (chủ cũ của 3 căn nhà nêu trên). Qua trao đổi với PV, ông Thịnh cho hay, từ năm 2013 đến năm 2017, vợ chồng ông tích cóp và mua được 3 căn nhà trên đường Lương Văn Thăng, TP Ninh Bình, với diện tích lần lượt là 63,2m2; 51m2 và 170,1m2. Sau khi mua, ông Thịnh đồng loạt xây dựng, sửa chữa, trang trí nội thất cho 3 căn nhà này.

Một góc căn nhà ông Thịnh. Ảnh: NB

Ông Thịnh cho biết: "Trong quá trình làm ăn kinh doanh, có quen biết với bà B. và được gợi ý cho vay tiền. Tôi đã nhiều lần vay tiền và trả lãi đầy đủ cho bà B. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc kinh doanh bị trì trệ, khó khăn nên vợ chồng tôi mất khả năng trả nợ và đã xin bà B cho giãn thời gian trả nợ.

Tuy nhiên, đến ngày 28/1/2021, bà B. đã đưa một nhóm người xăm trổ, bặm trợn đến nhà đồng thời là cửa hàng kinh doanh của gia đình tôi, gây sức ép khiến vợ chồng tôi cảm thấy sợ hãi, bất an. Nhóm người xăm trổ yêu cầu ký biên bản cam kết trả nợ, đồng thời buộc tôi phải bán tài sản là 3 căn nhà trên đường Lương Văn Thăng cho bà B. để trừ nợ", ông Thịnh nói.

Vẫn theo lời ông Thịnh, quá trình làm việc, nhóm người này xuất trình tờ giấy nội dung bà B. ủy quyền cho một Công ty thu hồi nợ, Giấy ủy quyền này được ký ngày 30/10/2020.

Ông Thịnh cũng cung cấp cho PV các file ghi âm, video clip trích xuất từ camera của gia đình, cho thấy nhóm người này từng nhiều lần đến nhà ông Thịnh. File ghi âm ông Thịnh cung cấp thể hiện nội dung: “Anh chưa muốn tác động đến em và vợ con…”.

Ông Thịnh cho biết, thời điểm bị đe dọa, vợ chồng ông rất hoảng loạn và cung cấp thêm một file ghi âm khác, giọng một người phụ nữ nói: “Mày gọi vợ mày xuống đây, viết giấy bán nhà cho tao, không có tết nhất gì hết, cút ra khỏi nhà luôn, luôn ngay lập tức, tết nhất cái gì…”.

Văn bản thụ lý vụ án của Toà án nhân dân TP Ninh Bình.

Ngày 29/1/2021, bà B. cùng nhóm người xăm trổ tiếp tục đến nhà, yêu cầu ông Thịnh và vợ đi cùng đến văn phòng công chứng để ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Ông Thịnh đã tiếp tục xin bà B. cùng nhóm người xăm trổ cho cơ hội để khôi phục tình hình kinh doanh và trả nợ dần nhưng không được chấp thuận. Sau đó ông Thịnh phải ký hợp đồng bán 3 căn nhà nêu trên với giá 100 triệu đồng/căn.

“Do thiếu hiểu biết pháp luật nên tôi không biết nhóm người cầm giấy uỷ quyền đến tư gia đòi nợ thuê là bất hợp pháp. Sau này, khi được thân hữu chấn an mới biết dịch vụ “đòi nợ thuê” đã bị cấm hoạt động từ ngày 1/1/2021, nên tôi đã gửi đơn tố giác tới cơ quan công an và toà án" - ông Thịnh nói và cho biết, đã làm đơn gửi cơ quan công an và tòa án, đơn của ông đã được cơ quan chức năng tiếp nhận giải quyết.

Trao đổi với Tiền Phong, luật sư Bùi Phan Anh, Giám đốc Cty luật Sen Vàng cho biết, ngày 17/6/2020, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư 2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, “dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị khai tử từ ngày 1/1/2021”. Đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ ký kết trước ngày 1/1/2021 cũng chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021. Ngoài ra, theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4 và Khoản 1 Điều 7 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, hàng cấm…phạt tiền từ 60-80 triệu đồng đối với cá nhân hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi, từ 120-160 triệu đồng.