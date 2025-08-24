Vòng 2 LPB V.League 1-2025/26 Becamex TP.HCM vs CAHN 0-3 (H2): Alves lỡ siêu phẩm đá phạt

goal VÀO! Leo Artur nâng tỷ số 3-0

Phút 71: Leo Artur dễ dàng ghi bàn bằng pha dứt điểm cận thành. Không có cơ hội cho thủ môn Becamex TP.HCM ở tình huống này.

VAR lại vào cuộc kiểm tra tình huống nhưng không có thay đổi nào.