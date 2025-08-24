Vòng 2 LPB V.League 1-2025/26 Becamex TP.HCM vs CAHN 0-1 (H2): Trung Hiếu nhận thẻ đỏ

video Pha bóng dẫn tới thẻ đỏ của Trần Trung Hiếu

Trung Hiếu va chạm với Thành Long. Trọng tài nhận định cầu thủ nhập tịch của Becamex TP.HCM cố tình chơi xấu bằng pha thúc chỏ, dẫn đến quyết định rút thẻ vàng thứ 2. Trung Hiếu đã phản ứng, liên tục chỉ vào vai để khẳng định đó là pha tranh chấp hợp lệ. VAR đã vào cuộc nhưng quyết định cuối cùng của trọng tài không thay đổi.

Đây có thể là tình huống bước ngoặt của cả trận đấu, đẩy Becamex TP.HCM vào thế khó khăn khi đang bị dẫn 0-1. Ngược lại, CAHN dễ đá khi có cả 45 phút phía trước chơi hơn người.