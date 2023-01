Vòi tiền hối lộ làm giấy tờ đất đai, một cán bộ địa chính bị bắt

TPO - Hoàng Thị Ngân (SN 1982), cán bộ địa chính xã Đức Thông, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đã vòi vĩnh và nhận tiền của những người muốn làm nhanh các thủ tục giấy tờ, thủ tục hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai.

Ngày 2/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Ngân để điều tra tội “nhận hối lộ” theo Điều 354 BLHS năm 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian đang làm cán bộ địa chính thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, đối tượng Ngân đã làm khó dễ nhằm mục đích ăn tiền của những người muốn làm nhanh các thủ tục hành chính đối với các hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng, xin cấp thủ tục đất đai trên địa bàn Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An. Sau đó, Ngân bị điều chuyển công tác sang xã Đức Thông, huyện Thạch An.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT công an tỉnh Cao Bằng đã vào cuộc làm rõ. Hiện, vụ việc đang được công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng Hoàng Thị Ngân theo quy định của pháp luật.